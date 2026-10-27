Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2026: Vàng nhẫn bật tăng

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng không đổi so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (27/10), giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ nguyên mức niêm yết vào kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay được niêm yết ở mức 137,3-141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngày 26/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết cuối tuần trước, ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới khá ổn định sau khi vượt qua 4.000 USD/ounce, ở mức 4.017 USD/ounce. Giá vàng phục hồi khi giá dầu thô đi xuống làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và khuyến khích sự quan tâm mua vào kim loại quý trở lại trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang (Fed) trong tuần này. Những nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc khu vực đã giúp giảm bớt một phần phí bảo hiểm địa chính trị tức thời trên thị trường năng lượng, trong khi kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách hơn nữa tiếp tục hạn chế sự phục hồi của vàng.

Thị trường vẫn tập trung vào việc Fed tạm dừng chính sách tiền tệ vào tháng 10, tiếp theo là khả năng thắt chặt hơn nữa trước cuối năm. Fed vẫn duy trì việc giữ im lặng trước các cuộc họp, khiến các báo cáo kinh tế sẽ được công bố gần đây trở thành những yếu tố chính ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định về lãi suất vào ngày mai.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất ổn đáng kể vào thứ hai, mặc dù các hoạt động ngoại giao được nối lại đã giúp xoa dịu một số lo ngại tức thời về một cuộc leo thang khác ở Trung Đông. Sự căng thẳng này khiến giá dầu duy trì ở mức cao, gây ảnh hưởng đến lạm phát.