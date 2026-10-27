Ăn yến mạch buổi sáng có tốt cho sức khỏe không?

Dinh dưỡng 27/10/2026 05:00

Ăn yến mạch vào bữa sáng giúp cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ hòa tan (beta-glucan) tốt cho tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và giúp no lâu.

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là beta glucan và có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa.

Yến mạch thường được cuộn hoặc nghiền nát thành các mảnh phẳng và nướng nhẹ để sản xuất bột yến mạch và có thể được tiêu thụ dưới dạng bột yến mạch (cháo) hoặc được sử dụng trong các món nướng, bánh mì… Bột yến mạch ăn liền được tạo thành từ những mảng yến mạch được cán rất mỏng hoặc cắt mỏng, hấp thụ nước dễ dàng hơn nhiều và do đó nấu nhanh hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch ăn sáng gồm những loại nào?

Có thể sử dụng yến mạch ăn liền hoặc yến mạch cán mỏng để chế biến nhanh dùng trong bữa sáng. Nếu là yến mạch ăn liền, chỉ cần đổ nước sôi trực tiếp và đợi trong khoảng 1 phút là đã có một bữa sáng nhanh gọn, tiện lợi.

Nếu là yến mạch cán mỏng thì tuỳ vào độ mỏng cũng như kích thước, thời gian để yến mạch chín sẽ nhanh hay chậm. Thường thì yến mạch sẽ chín trong khoảng từ 5 - 15 phút nếu tỷ lệ yến mạch và nước là 1: 2.

Giúp giảm táo bón: Thói quen ăn uống, thói quen tập thể dục, mức độ căng thẳng… là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tình trạng táo bón. Trong khi đó, yến mạch rất giàu chất xơ không hòa tan, thường xuyên ăn thực phẩm này sẽ giúp kích thích tiêu hóa, giảm chứng táo bón.

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt cho sức khỏe không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm cân: Yến mạch ít calo, giàu chất xơ tăng cảm giác no lâu hơn, giảm thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. Người bệnh tiểu đường có thể bổ sung ít nhất 10 g chất xơ mỗi bữa từ thực phẩm như bột yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và các loại đậu.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kiểm soát huyết áp: Lượng chất xơ hòa tan cao có trong yến mạch có thể làm giảm nồng độ cholesterol cao và cholesterol có hại cho cơ thể. Từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng huyết áp. Bột yến mạch có chứa chất chống ôxy hóa gọi là avenanthramides có thể bảo vệ chống lại các bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Chất chống ôxy hóa cũng tăng cường hệ thống miễn dịch để chống lại nhiễm trùng.

Cách chọn yến mạch tốt cho sức khỏe

Chọn yến mạch loại già hoặc đã được cắt thép, đây là dạng hạt yến mạch ít được chế biến nhất. Những loại này chứa một lượng chất xơ hòa tan cao hơn, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu tốt hơn và được chế biến tối thiểu để làm chậm quá trình tiêu hóa.

Ăn yến mạch buổi sáng có tốt cho sức khỏe không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Nên dùng yến mạch với sữa tách béo, không thêm quá nhiều trái cây khô hoặc chất tạo ngọt, kể cả chất ngọt tự nhiên như mật ong.

- Thêm các loại hạt, trứng, bơ hoặc quả mọng để bổ sung chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa.

- Trộn với sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua không đường để tăng protein, canxi và vitamin D.

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