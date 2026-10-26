Hải Phòng: Va chạm giữa hai xe máy khiến 4 người tử vong

Đời sống 26/10/2026 10:32

Bốn người từ 16 - 21 tuổi tử vong sau cú va chạm mạnh giữa hai xe máy trên đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng vào rạng sáng 25-10.

Theo thông tin báo Thanh Niên, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, khoảng 1 giờ 40 ngày 25.10, tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc địa phận P.Thạch Khôi (TP.Hải Phòng), xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy mang biển kiểm soát 15A… và 34E…

Thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe máy đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Cú va chạm mạnh khiến 4 người đi trên 2 phương tiện ngã xuống đường, nằm bất động.

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường lập tức trình báo cơ quan chức năng; đồng thời liên hệ lực lượng y tế đến hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định 4 người tử vong có độ tuổi từ 16 - 21, cùng trú tại xã Ninh Giang và xã Vĩnh Lại, TP.Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến 4 người trẻ tuổi tử vong trong đêm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng rà soát vạch kẻ đường, hệ thống chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu và phương án tổ chức giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau đó, Đại tá Nguyễn Đức Thìn chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, yêu cầu tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, dịp cuối tuần và trong các sự kiện lớn.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tổng rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở độ xe và phương tiện độ chế trái phép. Công an cấp xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để vi phạm tồn tại trên địa bàn quản lý.

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