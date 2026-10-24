Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Đời sống 24/10/2026 09:54

Hôm nay, ngày 24/10/2026, giá vàng thế giới lao dốc đẩy vàng nhẫn trong nước giảm mạnh sau một ngày.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (24/10), vào lúc 8h29', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, xuống mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 135-139 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng rẻ hơn 300.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm xuống 3.995 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 25 USD. Kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce là mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua khi dữ liệu mới công bố cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ gần như không thay đổi, trong khi kỳ vọng lạm phát tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo được Đại học Michigan công bố hôm qua, chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 10 đạt 48 điểm, cao hơn mức 46,3 điểm mà các nhà kinh tế dự báo. Con số này cũng cao hơn kết quả khảo sát sơ bộ 46,3 điểm và chỉ thấp hơn đôi chút so với mức 48,1 điểm ghi nhận trong tháng 9. Thế nhưng, ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định trên CNBC rằng lo ngại lạm phát gia tăng cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ khó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh như mong muốn. Tất cả những yếu tố này hiện đều gây bất lợi cho phe mua trên thị trường vàng và bạc. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư chứng khoán phải bổ sung tài sản ký quỹ, buộc họ bán vàng và bạc để đáp ứng yêu cầu này.

Hiện phần lớn nhà giao dịch dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 27 - 28.10. Tuy nhiên, các số liệu lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến được công bố tuần trước đã củng cố lập luận về khả năng chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn vào cuối năm nay. Đây là thông tin tiêu cực với giá vàng.

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