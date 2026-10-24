Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng

Ngoại tình 24/10/2026 11:15

Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.

Tôi với chồng quen nhau từ thời đại học, ra trường thì kết hôn. Khi lấy nhau về chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ. Vì cả tôi và chồng đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc. Hai bên gia đình cũng không khá giả gì. Đến khi tôi sinh hai con thì chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn. Nhiều khi nhìn hai con đến chỗ chạy nhảy vui đùa cũng không có mà tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống này là do tôi chọn, tôi cũng rất yêu chồng.

Chồng tôi sau 10 năm đi làm vẫn không dư dả được bao nhiêu, mỗi tháng chỉ đưa tôi được 10 triệu để lo cho con cái. Khoảng 3 năm trước, chồng tôi bắt đầu tập tành tự buôn bán. Ban đầu có khó khăn nhưng tôi cứ động viên anh làm, thời này chỉ có buôn bán mới dễ làm giàu được. Trời thương, sau thời gian vất vả thì tình hình buôn bán của chồng tôi ngày một khả quan. Khoảng hai năm sau thì anh đưa tôi 400 triệu và nói để dành mua nhà.

Tôi thấy thế thì định vay mượn thêm rồi mua trả góp một căn chung cư. Nhưng chồng tôi dứt khoát không đồng ý, anh nói bao giờ có đủ tiền thì mua luôn, anh không thích phải nợ nần như thế. Tôi cũng không ép chồng. Dù sao thì chồng tôi buôn bán dần tốt hơn, tương lai chúng tôi có một căn nhà riêng cũng không còn xa nữa.

Đột ngột được đứng tên căn hộ 3 tỷ sau khi chồng qua đời, người vợ chết đứng trước nguồn gốc cay đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ tiếc là tương lai chúng tôi 4 người có một căn nhà riêng đã không bao giờ thành hiện thực. 3 tháng trước chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi ôm hai con khóc ròng đau đớn. Tôi thương chồng lắm, cuộc sống gia đình tôi chỉ mới khá lên mấy năm nay, nhưng chưa gì anh ấy đã không còn. Tôi suy sụp tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng tôi vẫn còn hai con, tôi phải cố gắng vực dậy chính mình mà bước tiếp vì con.

Sau khi chồng tôi mất không lâu thì từ điện thoại của chồng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo giao nhà. Đó là một căn chung cư 3 tỷ rộng rãi mới xây. Tôi rất bất ngờ, bèn hỏi đối phương có nhầm lẫn gì không. Sau đó họ thông báo rõ tên chồng tôi đã mua căn chung cư này từ trước, giờ là lúc giao nhà. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.

Nhưng tôi không ngờ khoảng 3 ngày sau đó thì có một người phụ nữ trẻ đẹp tìm đến nhà tôi. Khi biết tin chồng tôi qua đời thì cô ta khóc nức nở rồi hỏi căn chung cư của cô ta đâu? Cô ta nói chồng tôi đã hứa mua cho cô ta căn chung cư, giờ đó là tài sản của cô ta. Cô ta còn đưa tôi xem những tin nhắn mà hai người trao đổi trước đó. Nhưng số điện thoại kia hoàn toàn không phải số của chồng tôi. Để buộc tôi phải tin, cô ta còn đưa ra hình ảnh và cả clip hai người tình tứ gần gũi. Lúc này thì tôi sốc tới mức không đứng vững.

Có lẽ chồng tôi đã dùng một điện thoại khác để liên hệ với nhân tình, khi anh gặp tai nạn thì chiếc điện thoại đó cũng không còn. Thấy lâu không thể liên lạc được với anh nên nhân tình mới tìm đến nhà. Sự thật đau lòng bày ra trước mắt khiến lòng tôi tan nát. Bao niềm tin, yêu thương cùng đau xót đều đổ vỡ. Tôi đã không hay biết chồng ngoại tình cho đến khi anh ta chết đi. Anh ta đã lừa dối tôi đến mức mua cả căn chung cư tiền tỷ cho bồ, để vợ con ở trong căn trọ chật chội.

Tôi nói với nhân tình, căn chung cư đó là do chồng tôi đứng tên, tôi vẫn còn là vợ danh chính ngôn thuận thì cô ta không bao giờ có quyền đụng vào. Cô ta nghe tôi nói thế thì đổ rạp xuống nhà, như kẻ điên kêu gào khóc lóc, còn tôi lại ôm nỗi hận người chồng đã khuất thấu xương.

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Thế rồi chồng tôi đi khám thật, kết quả, anh bị vô sinh mọi người ạ. Bác sĩ nói chồng tôi không có tinh trùng, việc có con gần như là không thể. Chúng tôi đều sốc trước thông tin này.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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