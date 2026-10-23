Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2026 17:30

3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có điểm sáng. Trong công việc, bản mệnh sẽ thiên về tình cảm hơn là lý trí. Người tuổi này rất giỏi tạo quan hệ, làm gì cũng nhận được sự đồng tình từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu hôm nay, bạn làm chăm chỉ thì sẽ có thành tựu khá lạc quan.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp may mắn sẽ vô cùng vui vẻ hài hoà. Tình yêu giữa bản mệnh với nửa kia luôn ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chân thành của mình.

Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ trong thời gian tới. Công sức của bản mệnh bỏ ra, nay đã đến ngày thu hoạch, nhất là người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Ngọ mang trong mình sự bất khuất, kiên cường giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay.

Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ có điểm sáng. Người tuổi Ngọ còn đang lẻ bóng thì có thể nhận được hảo cảm từ những đối tượng khác giới trong các sự kiện, buổi gặp gỡ. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh có đồng ý cho người khác cơ hội hay không. 

Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ không ngừng đi lên và thăng tiến vượt bậc. Bạn cũng sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bản mệnh cũng sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ luôn đong đầy hạnh phúc. Song bạn cũng cần thể hiện rõ ràng tình cảm của mình hơn với người mình yêu. Bởi lẽ những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là chất keo gắn bó mối quan hệ của cả hai.

Đúng 11h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bị mẹ bạn gái chê nghèo xua đuổi, cậu bé năm nào thành ông chủ rồi tung cú sốc bất ngờ

Bị mẹ bạn gái chê nghèo xua đuổi, cậu bé năm nào thành ông chủ rồi tung cú sốc bất ngờ

Tâm sự tình yêu 13 phút trước
Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Đập tan tành 10 mâm bát ngày ra mắt, dâu trẻ tung câu nói chấn động làm mẹ chồng cứng họng

Tâm sự Eva 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời

Âm thầm theo dõi chồng đi gặp thư ký nửa đêm, người vợ giội cú sốc khiến anh tẽn tò suốt đời

Ngoại tình 43 phút trước
Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Thấy chồng lưu tên mình là "con đỉa", vợ lập kế hoạch trả đũa sâu cay

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Mẹ chồng ép tôi ly hôn vì mãi không có con, 3 năm sau bà tìm đến van xin tôi tha thứ

Mẹ chồng ép tôi ly hôn vì mãi không có con, 3 năm sau bà tìm đến van xin tôi tha thứ

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng

Sự thật đằng sau hành trình tìm con vô vọng và tờ giấy giấu kín trong túi áo người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nhân tình của chồng qua đời bỏ lại con đỏ hỏn, hành động của người vợ khiến ai nấy rơi nước mắt

Nhân tình của chồng qua đời bỏ lại con đỏ hỏn, hành động của người vợ khiến ai nấy rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Người quen thấy tên chồng trong khai sinh con nhà người ta, vợ chết đứng khi biết bí mật đằng sau

Người quen thấy tên chồng trong khai sinh con nhà người ta, vợ chết đứng khi biết bí mật đằng sau

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 23/10/2026, 3 con giáp càng chăm chỉ càng phát đạt, HOAN HỶ vẫy gọi, tiền đếm mỏi tay, rộng đường thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp hốt vàng hốt bạc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay, may mắn ngập tràn, viên mãn như ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 24/10/2026, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, thần Tài chiếu cố, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài chấm sổ vàng, gánh tiền mỏi vai, hào quang công danh chói lọi, lộc lá tứ phương đổ dồn về

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng tháng 11/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng tháng 11/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp