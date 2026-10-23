Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2026 15:55

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ có điểm sáng. Trong công việc, bản mệnh sẽ thiên về tình cảm hơn là lý trí. Người tuổi này rất giỏi tạo quan hệ, làm gì cũng nhận được sự đồng tình từ đồng nghiệp xung quanh. Nếu hôm nay, bạn làm chăm chỉ thì sẽ có thành tựu khá lạc quan.

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp may mắn sẽ vô cùng vui vẻ hài hoà. Tình yêu giữa bản mệnh với nửa kia luôn ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở và chân thành của mình.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tương đối hanh thông và suôn sẻ trong thời gian tới. Công sức của bản mệnh bỏ ra, nay đã đến ngày thu hoạch, nhất là người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Ngọ mang trong mình sự bất khuất, kiên cường giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay.

Chuyện tình cảm của người tuổi này cũng sẽ có điểm sáng. Người tuổi Ngọ còn đang lẻ bóng thì có thể nhận được hảo cảm từ những đối tượng khác giới trong các sự kiện, buổi gặp gỡ. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh có đồng ý cho người khác cơ hội hay không. 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ không ngừng đi lên và thăng tiến vượt bậc. Bạn cũng sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bản mệnh cũng sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ luôn đong đầy hạnh phúc. Song bạn cũng cần thể hiện rõ ràng tình cảm của mình hơn với người mình yêu. Bởi lẽ những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là chất keo gắn bó mối quan hệ của cả hai.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 24/10/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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