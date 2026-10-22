Điền Hi Vi lập thành tích nổi bật năm 2026, diễn xuất vẫn gây tranh cãi

Sao quốc tế 22/10/2026 16:18

Phim cổ trang Gả Kim Thoa (tên dịch: Gả trâm vàng) nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lên sóng, dù diễn xuất của nữ chính Điền Hi Vi vẫn gây tranh cãi. Sau 3 ngày phát sóng, tác phẩm vượt mốc 10.000 điểm độ hot trên Youku, trở thành bộ phim đạt thành tích này nhanh nhất năm 2026.

Theo các số liệu được công bố, Trục Ngọc đạt mức nhiệt trên 30.000 điểm trên Tencent Video và vượt mốc 10.000 điểm trên iQIYI. Trong khi đó, Tội phạm IQ thấp cũng đạt mức nhiệt trên 10.000 điểm trên iQIYI. Nhờ thành tích này, Điền Hi Vi được chú ý với dấu mốc ba phim đạt mức nhiệt phá vạn trên các nền tảng trực tuyến trong cùng năm.

Riêng Gả Kim Thoa, phim ghi nhận hơn 13 triệu lượt xem trong ngày đầu phát sóng và gần 40 triệu lượt vào ngày thứ hai, theo số liệu được chia sẻ. Thành tích nhanh chóng giúp tác phẩm vươn lên nhóm dẫn đầu về lượng người xem, cho thấy sức hút của nữ diễn viên với khán giả yêu thích phim cổ trang.

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Thành công liên tiếp cũng giúp Điền Hi Vi được các nhà sản xuất quan tâm. Theo một nguồn tin trong ngành, nhiều dự án phim ngôn tình đang tìm đến nữ diễn viên để mời hợp tác. Ngoại hình ngọt ngào, khí chất trẻ trung cùng lượng người hâm mộ ổn định được xem là những lợi thế giúp cô phù hợp với dòng phim này.

Trước đó, Điền Hi Vi từng ghi dấu ấn qua Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường và Điền canh kỷ. Đặc biệt, vai Lý Vi trong Khanh khanh nhật thường giúp cô được đông đảo khán giả biết đến, củng cố hình ảnh nữ diễn viên có thế mạnh ở những vai diễn trẻ trung, giàu sức sống.

Dù vậy, thành tích của Gả Kim Thoa không đồng nghĩa mọi khía cạnh của bộ phim đều nhận phản hồi tích cực. Trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiếu Giai Nhân, Điền Hi Vi đảm nhận hai vai Ngụy Nhiêu và Quân Đại, với tính cách đối lập.

Điền Hi Vi lập thành tích nổi bật năm 2026, diễn xuất vẫn gây tranh cãi - Ảnh 2

Ngụy Nhiêu mạnh mẽ, mưu trí và kiên cường trước nghịch cảnh, trong khi Quân Đại kiêu ngạo, độc đoán và tàn nhẫn. Sự khác biệt giữa hai nhân vật tạo cơ hội để nữ diễn viên thử thách bản thân, nhưng cũng khiến cô đối mặt với những đánh giá khắt khe.

Một bộ phận khán giả cho rằng Điền Hi Vi thường sử dụng biểu cảm phóng đại, động tác mạnh và cách đọc thoại chưa tự nhiên để thể hiện cảm xúc. Có ý kiến nhận xét cô mới truyền tải được phần bề ngoài của nhân vật, chưa tạo được chiều sâu tâm lý cần thiết.

Dẫu còn tranh luận, Điền Hi Vi vẫn có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Với sức hút từ các dự án gần đây, thử thách tiếp theo của nữ diễn viên là chuyển hóa thành tích thương mại thành sự công nhận bền vững hơn về diễn xuất.

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Vừa lên sóng, Gả Kim Thoa đã thu hút sự chú ý nhưng diễn xuất của Điền Hi Vi gây tranh cãi. Vai phản diện Quân Đại bị chê cường điệu, thiếu khí chất tiểu thư khuê các, thậm chí còn bị so sánh với Lưu Ly của Triệu Lệ Dĩnh trong Cung Tỏa Trầm Hương.

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