Quảng Trị: Học sinh lấy đá ném tổ ong, 27 em phải nhập viện

Tin y tế 22/10/2026 11:31

27 học sinh tại Trường THCS Hải Lăng (Quảng Trị) đã phải nhập viện điều trị vì bị ong đốt.

Theo thông tin VNExpress, khoảng 13h ngày 21/10, một nhóm học sinh lớp 6, Trường THCS Hải Lăng, xã Hải Lăng, đi học sớm thì phát hiện một tổ ong mật trên cây xà cừ trong sân trường. Nhóm này dùng đá ném vào, đàn ong vỡ tổ tấn công nhiều học sinh đang chơi trong sân trường. Em bị đốt nhiều nhất hơn 10 vết.

Y tế học đường cùng Trạm y tế địa phương tổ chức sơ cứu. 27 học sinh có biểu hiện nặng hơn được đưa tới viện, chẩn đoán ban đầu phản vệ độ 1.

Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định, không có trường hợp nặng song phải theo dõi 24-48 giờ để phòng trường hợp phát sinh phản ứng muộn.

Quảng Trị: Học sinh lấy đá ném tổ ong, 27 em phải nhập viện - Ảnh 1
27 học sinh bị ong đốt nhập viện. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo thông tin báo Lao Động, liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Phong - Chủ tịch UBND xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - cho hay sự việc xảy ra vào đầu giờ học buổi chiều 21.10, tại Trường THCS Hải Lăng.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh lớp 6 đến trường sớm, phát hiện tổ ong trên cây xà cừ trong sân trường. Trong lúc vui chơi, nhóm học sinh dùng đá ném vào tổ ong.

Sau đó, đàn ong bay xuống, tấn công các học sinh đang có mặt trong sân trường. Nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết. Sau khi xảy ra sự việc, 27 học sinh được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện khuyến cáo mọi người, đặc biệt là trẻ em, không di chuyển tới các khu vực có ong làm tổ. Khi phát hiện tổ ong, tuyệt đối không chọc phá hoặc có hành động kích động tổ ong mà báo ngay cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.

Nếu bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Người có các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng phù môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh sau ong đốt cần đến cơ sở y tế gần nhất. Không chủ quan vì các phản ứng nguy hiểm có thể diễn biến nhanh.

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Gia đình đưa bé đến nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng tình trạng tiếp tục diễn biến xấu. Sau đó, người nhà đưa bé về nhà. Bé T. tử vong vào rạng sáng 9/9.

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