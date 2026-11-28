Người bệnh cho biết, nghe nói truyền glutathione có tác dụng làm trắng da nên đã mua sản phẩm này về sử dụng.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 27/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 22 tuổi, trú tại Hà Nội, trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, pha và truyền dung dịch glutathione tại nhà.

Theo thông tin VietNamNet , người thân vội vàng đưa cô gái tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu. Tại Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, cô được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng.

Sau khi mang thuốc về nhà, người bệnh tự pha thuốc vào dịch truyền, để dung dịch đã pha hơn một ngày rồi truyền vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Ngay sau khi truyền, cô gái xuất hiện các triệu chứng khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và tụt huyết áp.

Bệnh nhân cũng được tiến hành xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn bệnh phẩm máu. Các bác sĩ xác định đây là ca sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia gây ra, bắt nguồn từ việc tự pha và truyền thuốc không đảm bảo an toàn tại nhà.

Theo các chuyên gia hồi sức, sốc nhiễm khuẩn là một tình trạng cấp cứu y khoa tối khẩn, có thể diễn tiến cực nhanh dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Sau hai ngày điều trị tích cực, huyết áp của cô gái đã ổn định trở lại, ngừng sử dụng thuốc vận mạch và tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc cảnh báo, việc tự pha thuốc và thực hiện truyền dịch tại nhà không bảo đảm điều kiện vô khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường có thể xâm nhập vào dung dịch trong quá trình pha chế, bảo quản. Đặc biệt, việc để dung dịch đã pha trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển và xâm nhập trực tiếp vào máu khi truyền, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự tiêm, truyền thuốc để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở chưa được cấp phép; không tự mua thuốc, pha dung dịch hoặc nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện.

Khi có nhu cầu làm đẹp bằng các thủ thuật y tế, người dân cần lựa chọn cơ sở được cấp phép, trao đổi với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ và cách theo dõi sau thủ thuật.

Nếu sau tiêm, truyền xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn hoặc sưng đau tại chỗ tiêm, người dân cần đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Trường hợp có biểu hiện khó thở, tụt huyết áp, cần được cấp cứu ngay, không trì hoãn để chờ thuốc hạ sốt có tác dụng hoặc tự áp dụng các biện pháp truyền miệng.