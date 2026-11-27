Trong video, Trịnh Sảng nhắc lại quyết định nhờ người mang thai hộ. Cô cho biết thời điểm đó bản thân mong muốn có con để nối dõi, nhưng lại sợ phải thiết lập mối quan hệ tình cảm sâu sắc với các con. Nữ diễn viên thừa nhận luôn có tâm lý lo sợ khi trở nên gắn bó với một người hoặc một sự vật nào đó. Vì vậy, cô thường tự nhắc nhở bản thân không nên quá mong muốn sở hữu bất cứ điều gì.

Ngày 26/11, tờ Zaobao đưa tin Trịnh Sảng vừa có những chia sẻ hiếm hoi về tình trạng cảm xúc của bản thân trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận hối hận vì những quyết định sai lầm trong quá khứ, đồng thời bộc lộ nỗi sợ hãi khi xây dựng các mối quan hệ thân thiết.

Trịnh Sảng cũng tự nhận mình là người nhạy cảm, bi quan và thường xuyên cảm thấy bất an. Cô chia sẻ: "Khi người khác nghĩ bạn đang làm tốt, nhưng thực ra bạn rất sợ. Cảnh càng náo nhiệt, bạn càng cảm thấy sợ hãi". Theo nữ diễn viên, cô vẫn cần học cách yêu thương và đón nhận tình yêu trong cuộc sống, bởi có rất nhiều bài học mà bản thân chưa thể vượt qua.

Những tâm sự khó hiểu của Trịnh Sảng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tò mò, đồng thời đặt câu hỏi về những điều nữ diễn viên thực sự muốn truyền tải.

Không lâu sau đó, Trịnh Sảng tiếp tục đăng một video khác và tiết lộ bản thân không kìm được nước mắt khi xem lại đoạn ghi hình trước. Cô nhớ về khoảng thời gian này năm ngoái, khi rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng và liên tục dằn vặt, trách móc chính mình.

"Tại sao mọi bước đi của tôi đều sai?", nữ diễn viên nghẹn ngào đặt câu hỏi. Tuy nhiên, sau những phút giây xúc động, cô cố gắng trấn an bản thân và gửi lời nhắn đến những người vẫn quan tâm mình. Trịnh Sảng khẳng định sẽ cố gắng sống tốt, tin rằng mọi chuyện đang dần cải thiện và bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ với các tác phẩm như Cùng ngắm mưa sao băng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên và Hạ chí chưa tới. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô gần như chấm dứt sau loạt bê bối đời tư.

Cuối năm 2019, Trịnh Sảng chia tay bạn trai Trương Hằng. Đến tháng 1/2021, người này công khai thông tin liên quan đến hai đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ tại Mỹ, khiến dư luận chấn động. Sau đó, hai bên tiếp tục tranh chấp về nợ nần và quyền nuôi con. Trịnh Sảng phủ nhận cáo buộc bỏ rơi con, đồng thời khởi kiện Trương Hằng tại Mỹ để giành quyền chăm sóc hai bé. Cuối cùng, Trương Hằng được trao quyền nuôi dưỡng, còn nữ diễn viên được phép thăm con theo lịch do tòa án quy định.

Sau bê bối, Trịnh Sảng bị cơ quan chức năng Trung Quốc đưa vào danh sách nghệ sĩ có hành vi sai phạm nghiêm trọng và bị xử phạt vì trốn thuế. Nhiều dự án có sự tham gia của cô bị đình chỉ phát hành, khiến con đường trở lại showbiz gần như khép lại. Những chia sẻ mới đây vì thế tiếp tục khiến công chúng chú ý đến cuộc sống của nữ diễn viên sau nhiều năm vướng scandal.