Đầu năm nay, bệnh viện đối mặt nguy cơ phải đóng cửa do khoản tiền thuê mặt bằng chưa thanh toán lên tới hơn 26 triệu nhân dân tệ. Đây là cơ sở thuộc hệ thống hoạt động của Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, được Lý Á Bằng và Vương Phi thành lập năm 2006, xuất phát từ câu chuyện của con gái chung Lý Yên. Đến năm 2012, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động, tập trung hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng.

Năm 2026 đánh dấu nhiều chuyển biến đáng chú ý trong cuộc sống của diễn viên Lý Á Bằng . Sau thời gian dài đối mặt với những khoản nợ và áp lực kinh doanh, nam diễn viên được cho là đã giải quyết khoản nợ bảo lãnh cá nhân kéo dài hơn một thập kỷ. Anh đồng thời nỗ lực duy trì hoạt động của Bệnh viện Nhi Thiên thần Yên Nhiên tại Bắc Kinh, cơ sở y tế gắn liền với dự án thiện nguyện mà anh và Vương Phi khởi xướng.

Ngày 14/1, Lý Á Bằng đăng tải video dài 31 phút, lần đầu chia sẻ chi tiết về tình hình tài chính cũng như những khó khăn bệnh viện đang phải đối mặt. Nam diễn viên thừa nhận khoản tiền thuê mặt bằng vẫn chưa được thanh toán. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh những thành quả mà cơ sở y tế đạt được sau nhiều năm hoạt động, với khoảng 11.000 ca phẫu thuật, trong đó có 7.000 trẻ em thuộc gia đình khó khăn được điều trị miễn phí.

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 25/11, chiến dịch hỗ trợ trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch trên nền tảng Tencent Charity đã nhận được hơn 26,84 triệu nhân dân tệ (khoảng 104 tỷ đồng), với 1,532 triệu lượt đóng góp.

Đáng chú ý, khoản nợ bảo lãnh cá nhân khoảng 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 155 tỷ đồng) của Lý Á Bằng cũng đã được thanh toán. Lệnh hạn chế tiêu dùng cao đối với nam diễn viên được gỡ bỏ, đánh dấu bước chuyển biến sau nhiều năm vướng áp lực tài chính.

Một diễn biến khác thu hút sự chú ý là sự trở lại của Vương Phi trong hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên. Ngày 21/11, phiên bản hợp ca ca khúc Thiên thần hay cười được phát hành với sự góp giọng của nữ ca sĩ, con gái Lý Yên và Đậu Tĩnh Đồng – con gái riêng của cô.

Đây là màn kết hợp hiếm hoi của ba mẹ con trong một sản phẩm âm nhạc gắn với hoạt động thiện nguyện. Ca khúc cũng gợi nhắc hành trình mà Lý Á Bằng và Vương Phi từng cùng xây dựng, dù cuộc hôn nhân của cả hai đã khép lại.

Lý Á Bằng tiết lộ anh từng ngỏ ý muốn tham gia hát bè hoặc hát nền cho sản phẩm nhưng không được chấp thuận. Dẫu vậy, nam diễn viên cho biết bản thân rất vui khi nghe thành phẩm, thậm chí khó phân biệt được giọng hát của Vương Phi và con gái.

Sự kiện lần này một lần nữa đưa dự án thiện nguyện của gia đình Lý Á Bằng trở thành tâm điểm chú ý sau nhiều năm hoạt động.