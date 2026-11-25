Trong loạt ảnh được chia sẻ ngày 18/11, Angelababy diện trang phục thể thao đơn giản, đội mũ lưỡi trai và đeo balo Chanel. Dù không ăn mặc cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung. Tuy nhiên, người đàn ông tóc dài, để râu rậm đi bên cạnh cô mới là nhân vật khiến cộng đồng mạng bàn tán.

Angelababy mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh cô cùng người thân đến Phổ Đà Sơn, Trung Quốc, được lan truyền trên mạng xã hội. Chuyến đi vốn mang ý nghĩa cầu bình an cho gia đình lại bất ngờ thu hút sự quan tâm vì sự xuất hiện của một người đàn ông có ngoại hình khá đặc biệt. Người này thường xuyên đi cạnh nữ diễn viên và mẹ con cô, khiến một số cư dân mạng tò mò về mối quan hệ giữa hai người.

Theo Mirror Media, người này là Dương Phàm, em trai ruột của Angelababy, kém cô 7 tuổi. Anh vốn khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. So với hình ảnh thư sinh trong những bức ảnh cũ, Dương Phàm hiện để tóc dài, buộc gọn phía sau và nuôi râu, khiến diện mạo thay đổi đáng kể. Sự khác biệt này được cho là nguyên nhân khiến nhiều người không nhận ra anh, từ đó nảy sinh suy đoán về chuyện tình cảm của nữ diễn viên.

Thực tế, Dương Phàm từng đồng hành cùng chị gái trong một số hoạt động gia đình, bao gồm sự kiện gây quỹ tại trường mẫu giáo của con trai Angelababy. Vì vậy, việc anh xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên trong chuyến đi lần này không có gì bất thường. Những hình ảnh được chia sẻ cũng không phải bằng chứng cho thấy cô đang hẹn hò.

Kể từ khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn ngày 28/1/2022, đời tư của cả hai vẫn thường xuyên trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm khép lại trong sự chú ý lớn của truyền thông. Sau chia tay, hai người cho biết sẽ tiếp tục cùng thực hiện trách nhiệm nuôi dạy con trai.

Angelababy cũng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với những người đàn ông khác nhau. Đầu năm 2026, một số nguồn tin giải trí đề cập khả năng cô có mối quan hệ mới với một người đàn ông trẻ tuổi tại Hong Kong. Tuy nhiên, thông tin chủ yếu xuất phát từ lời kể của paparazzi, chưa có hình ảnh xác thực hoặc phản hồi chính thức từ nữ diễn viên.

Vì vậy, loạt ảnh tại Phổ Đà Sơn hiện chỉ cho thấy Angelababy dành thời gian bên gia đình. Người đàn ông gây tò mò hóa ra là em trai cô, còn chuyện tình cảm của nữ diễn viên vẫn chưa có thông tin xác nhận mới.