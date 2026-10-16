Ảnh thẻ thời trẻ của Angelababy gây sốt, nhan sắc tự nhiên khiến dân mạng trầm trồ

Khi so sánh hình ảnh thời trẻ với diện mạo hiện tại, nhiều người cũng nhận ra những đường nét cơ bản trên gương mặt nữ diễn viên không thay đổi quá nhiều.

Nhiều khán giả nhận xét Angelababy sở hữu cấu trúc xương mặt nổi bật với đường nét sắc sảo nhưng không kém phần mềm mại. Khuôn mặt thon gọn, tỷ lệ ngũ quan cân đối giúp cô nổi bật ngay cả trong những bức ảnh thẻ vốn có cách chụp đơn giản, ít góc độ lựa chọn. Trong khi không ít người xem ảnh thẻ của mình là kỷ niệm khó quên vì ngoại hình kém sắc, nhan sắc của Angelababy lại được khen ngợi hết lời, thậm chí được ví như lợi thế trời ban.

Trước đây, Angelababy từng nhiều lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi những hình ảnh cũ được đưa ra bàn luận. Cô từng trực tiếp đến bệnh viện thẩm mỹ để kiểm tra cấu trúc khuôn mặt trước sự chứng kiến của truyền thông. Theo thông tin được chia sẻ vào thời điểm đó, kết quả kiểm tra không ghi nhận dấu hiệu can thiệp phẫu thuật lớn.

Angelababy cũng từng lý giải sự thay đổi ngoại hình qua các năm đến từ việc niềng răng, cải thiện khớp cắn, giảm cân và điều chỉnh phong cách trang điểm. Việc chăm sóc da kỹ lưỡng cùng cách định hình hình ảnh phù hợp hơn cũng góp phần giúp cô ngày càng rạng rỡ, chuyên nghiệp.

Tên thật là Dương Dĩnh, Angelababy sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc và có một phần tư dòng máu Đức. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi, sau đó lấn sân diễn xuất với các tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Cô phương bất tự thưởng và Vân Trung Ca. Bên cạnh phim ảnh, chương trình Keep Running cũng góp phần đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Về đời tư, Angelababy từng có cuộc hôn nhân đình đám với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015. Cặp đôi có một con trai, thường được gọi là Tiểu Hải Miên, trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2022. Những năm gần đây, nữ diễn viên trải qua không ít biến động trong sự nghiệp và tiếp tục đối mặt với nhiều bàn luận từ công chúng. Dẫu vậy, loạt ảnh thẻ thời trẻ một lần nữa cho thấy sức hút nhan sắc của Angelababy vẫn là chủ đề khiến cộng đồng mạng quan tâm.