Loạt ảnh thời học cấp hai của Angelababy khiến dân mạng bàn tán

Sao quốc tế 25/07/2026 06:30

Angelababy từ lâu được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã hoạt động nhiều năm trong giới nghệ thuật, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm. Mới đây, loạt ảnh thời học cấp hai của cô bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Angelababy từ lâu được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã hoạt động nhiều năm trong giới nghệ thuật, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm. Mới đây, loạt ảnh thời học cấp hai của cô bất ngờ được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi.

Trong những bức ảnh được lan truyền, Angelababy khi đó mới 13 tuổi, đang theo học tại một trường ở Hong Kong. Nữ diễn viên diện đồng phục, chụp ảnh cùng bạn bè với vẻ ngoài hồn nhiên, mái tóc cắt bằng và nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng. Dù gương mặt vẫn còn khá bầu bĩnh, nhiều người nhận xét những đường nét nổi bật như đôi mắt to, sống mũi cao và khuôn mặt thanh tú đã hiện rõ từ khi còn nhỏ.

Loạt ảnh thời học cấp hai của Angelababy khiến dân mạng bàn tán - Ảnh 1Loạt ảnh thời học cấp hai của Angelababy khiến dân mạng bàn tán - Ảnh 2

Theo người chia sẻ những bức ảnh, Angelababy là gương mặt nổi bật trong trường nhờ ngoại hình xinh xắn. Cô được nhiều bạn bè yêu mến và từng được ví như "hoa khôi học đường". Chính vì vậy, không ít cư dân mạng cho rằng nhan sắc của nữ diễn viên đã nổi bật từ thời niên thiếu chứ không phải chỉ sau khi bước chân vào làng giải trí.

Loạt ảnh cũng khiến những tranh luận xoay quanh nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ của Angelababy một lần nữa được nhắc đến. Trong nhiều năm qua, cô nhiều lần vướng tin đồn can thiệp dao kéo vì ngoại hình thay đổi đáng kể so với thời mới vào nghề. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu những hình ảnh thời học sinh với hiện tại, nhiều ý kiến nhận định các đường nét trên gương mặt của Angelababy vốn đã khá hoàn thiện. Theo họ, sự khác biệt chủ yếu đến từ quá trình trưởng thành, việc niềng răng cũng như phong cách trang điểm và tạo kiểu tóc phù hợp hơn.

 

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận như: "Từ nhỏ đã rất xinh đẹp", "Đúng chuẩn hoa khôi học đường", hay "Có lẽ đây chỉ là màn dậy thì thành công chứ không phải phẫu thuật".

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống hiện tại của Angelababy cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau giai đoạn gặp nhiều biến động trong sự nghiệp, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc con trai và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trước đây, cô từng là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại hàng đầu Cbiz với hàng loạt hợp đồng quảng cáo và chương trình truyền hình nổi tiếng. Tuy nhiên, sau khi vướng tranh cãi liên quan đến việc tham dự buổi biểu diễn của Lisa tại Paris, Angelababy từng bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông trong một thời gian. Dù vậy, mọi động thái của nữ diễn viên vẫn luôn thu hút sự chú ý từ công chúng và người hâm mộ.

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