Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy

Sao quốc tế 22/06/2026 16:47

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy (Dương Dĩnh) trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp. Những người từng gọi cô là “em gái tốt” trong giới giải trí cũng dần âm thầm giữ khoảng cách.

Sự xuất hiện của một người đàn ông âm thầm ủng hộ Angelababy trong buổi livestream gần đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Theo đó, nam diễn viên Trần Hách bất ngờ xuất hiện, liên tục tặng quà với tổng giá trị khoảng 300.000 NDT (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) và trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng tặng quà trong buổi phát sóng.

Không chỉ gây chú ý bởi mức độ hào phóng, Trần Hách còn để lại lời nhắn ngắn gọn: “Nhất định phải đến ủng hộ em gái tôi”. Chỉ trong 10 phút, lượng người xem livestream của Angelababy đã tăng thêm khoảng 2 triệu lượt, trong khi chủ đề liên quan đến Trần Hách nhanh chóng leo lên vị trí số một xu hướng thịnh hành trên Weibo, thu hút hơn 100 triệu lượt đọc. Tổng lượt xem buổi phát sóng được ghi nhận vượt mốc 50 triệu, đồng thời doanh thu bán hàng của Angelababy được cho là đạt khoảng 83 triệu NDT.

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy - Ảnh 1Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy - Ảnh 2

Sự ủng hộ này lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, nhất là trong bối cảnh sự nghiệp của Angelababy được cho là có nhiều biến động trong vài năm trở lại đây. Sau khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên nghệ thuật của cô giảm sút đáng kể, không còn là thành viên cố định của Keep Running, các hợp đồng quảng cáo cao cấp dần chấm dứt, trong khi hoạt động chủ yếu hiện tại là livestream bán hàng.

Bên cạnh đó, những tranh cãi liên quan đến việc tham dự show diễn tại Paris cuối năm 2023 cũng từng khiến nữ diễn viên gặp nhiều ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm việc bị hạn chế hiển thị trên mạng xã hội và mất một số hợp đồng thương hiệu lớn.

Chân dung người đàn ông đứng sau sự ủng hộ âm thầm dành cho Angelababy - Ảnh 3

Trong bối cảnh nhiều đồng nghiệp chọn cách giữ khoảng cách, việc Trần Hách công khai ủng hộ Angelababy được xem là hành động đáng chú ý. Đáng nói, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài hơn 12 năm kể từ khi cùng tham gia Keep Running. Dù vậy, Trần Hách hiện đã lập gia đình và có hai con, nên hành động này chủ yếu được nhìn nhận như sự ủng hộ đồng nghiệp lâu năm, không mang yếu tố tình cảm cá nhân.

Thực tế, cả hai vẫn duy trì sự ủng hộ qua lại trong công việc. Trước đó, Angelababy và Đặng Siêu từng đến xem vở kịch của Trần Hách tại Thượng Hải và chụp ảnh thân thiết hậu trường.

Hiện tại, dù Angelababy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, khoảnh khắc Trần Hách đứng đầu bảng tặng quà trong livestream đã trở thành điểm nhấn truyền thông, cho thấy sức ảnh hưởng vẫn còn rất lớn của nữ diễn viên trên mạng xã hội.

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