Angelababy bị đồng nghiệp từ chối đóng chung phim vì 'diễn dở'

Sao quốc tế 20/03/2026 11:10

Chỉ ít ngày sau khi Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với những tương tác thân mật cùng một cô gái trẻ, cái tên Angelababy tiếp tục trở thành tâm điểm khi vướng nghi vấn đã có bạn trai mới kém tuổi.

Theo một số nguồn tin, bạn trai tin đồn của Angelababy không hoạt động trong giới giải trí, có ngoại hình điển trai, trẻ tuổi hơn cô và đặc biệt kín tiếng.

Sau nhiều năm hoạt động, Angelababy vẫn là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Hoa ngữ, sở hữu danh tiếng và nhan sắc thuộc hàng top. Tuy nhiên, diễn xuất gây tranh cãi khiến sự nghiệp của cô trải qua không ít thăng trầm.

Sinh năm 1989, Angelababy khởi nghiệp người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất từ năm 2007 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Angelababy bị đồng nghiệp từ chối đóng chung phim vì 'diễn dở' - Ảnh 1

Năm 2011, cô có vai chính đầu tiên trong "Love You You" cùng Bành Vu Yến, sau đó liên tục đóng chính nhiều phim truyền hình nhưng phần lớn không đạt kỳ vọng.

Ở mảng điện ảnh, cô ghi dấu với các dự án lớn như "Kẻ trộm mộ: Huyền thoại trở lại" (gần 280 triệu USD). Nhờ nhan sắc, Angelababy còn góp mặt trong "Hitman: Agent 47" (2015) và "Ngày quốc khánh: Tái chiến" (2016), đóng cùng Liam Hemsworth, đồng thời được Forbes vinh danh trong top 30 sao châu Á dưới 30 tuổi.

Dù sở hữu gia tài phim ảnh đáng kể, Angelababy vẫn chưa thoát khỏi những tranh cãi về diễn xuất. Cô thường bị nhận xét diễn một màu, biểu cảm cứng và thiếu tự nhiên, thậm chí lạm dụng những chi tiết như trợn mắt trong nhiều phân cảnh.

Angelababy bị đồng nghiệp từ chối đóng chung phim vì 'diễn dở' - Ảnh 2

Trong lần hợp tác với Lưu Đức Hoa ở "Kiến đảng vĩ nghiệp", nữ diễn viên không thể tự khóc trong cảnh chia ly, phải dùng đến thuốc nhỏ mắt. Điều này khiến bạn diễn không hài lòng, cho biết sẽ không đóng chung bất cứ phim nào với Angelababy nữa.

Sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, tài nguyên nghệ thuật của Angelababy sụt giảm rõ rệt, từ sao hạng A trở thành người chật vật tìm lại chỗ đứng. Cô bị nhà sản xuất "ghẻ lạnh", không còn được ưu ái các vai chính đỉnh cao, phải chuyển sang phim kinh phí thấp và vai phụ.

Sự nghiệp của Angelababy sa sút nghiêm trọng từ cuối năm 2023 sau scandal dự show diễn của Lisa Blackpink "nhạy cảm" (Crazy Horse) tại Pháp, dẫn đến bị "phong sát ngầm" và cấm ngôn mạng xã hội. Từ sao hạng A, cô mất hợp đồng quảng cáo, phim ảnh bị "xếp kho", buộc phải về Hong Kong (Trung Quốc) phát triển và chấp nhận các công việc có thù lao thấp hơn.

Tin đồn hẹn hò xoay quanh Angelababy và Lý Thần một lần nữa bùng lên sau khi nam diễn viên chúc mừng sinh nhật lần thứ 37 của cô vào ngày 28/2. Đây là năm thứ hai liên tiếp bạn trai cũ của Phạm Băng Băng gửi lời chúc công khai dành cho người đẹp phim Tương tư lệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sức khỏe 50 phút trước
Dinh dưỡng 52 phút trước
Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

