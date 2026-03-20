Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu

Đời sống 20/03/2026 06:00

Tối 19/3, Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh hội đồng, dẫn đến chấn thương nặng, phải phẫu thuật cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ việc xảy ra vào trưa 18/3 tại khu vực giữ xe gần Trường THPT P.H. Nạn nhân là em B.N.H.A (SN 2009, học sinh lớp 11, ngụ địa phương).

Thời điểm tan học, khi đang chuẩn bị ra về, em H.A bất ngờ bị nhóm khoảng 3–5 học sinh lớp 10 vây đánh. Do bị tấn công bất ngờ và áp đảo về số lượng, nam sinh này bị thương nặng. Người dân phát hiện, nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Do chấn thương nghiêm trọng, nạn nhân sau đó được chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật khẩn cấp.

Theo gia đình, đến thời điểm hiện tại, em H.A vẫn đang được điều trị tích cực. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị gãy xương mũi, đã được phẫu thuật để thông đường thở, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình trạng chấn thương vùng hộp sọ. 

Nam sinh lớp 11 bị nhóm lớp 10 đánh chấn thương nặng, phải mổ cấp cứu - Ảnh 1

Nam sinh hiện đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện sau vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Phước Hòa cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xử lý.

Hiện Công an xã Phước Hòa đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, trích xuất camera an ninh khu vực xảy ra vụ việc và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh, dẫn đến việc nhóm này hẹn nhau và đánh nhau bên ngoài khuôn viên trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ khóa:   bạo lực học đường hành hung tin moi

