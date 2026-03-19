Ô tô 5 chỗ bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đường, 2 người bị thương

Đời sống 19/03/2026 13:19

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (19/3) trên tuyến ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, khoảng 8h30 ngày 19/3, tại khu vực ĐT716, xã Hòa Thắng, một ô tô bất ngờ bốc cháy. 

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có ông N.Đ.T (SN 1979, trú Phan Thiết) và bà T.T.M.T (SN 1989, cùng trú Phan Thiết).

Nhận tin báo, lực lượng công an xã Hòa Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế, dập tắt đám cháy, không để lửa lan rộng. Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ô tô 5 chỗ bất ngờ cháy ngùn ngụt giữa đường, 2 người bị thương - Ảnh 1
Người dân và lực lượng công an địa phương hỗ trợ dập tắt vụ cháy - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ Báo Xây Dựng, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý, bà T.T.M.T bị gãy tay nên được người dân hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Ông N.Đ.T chỉ bị xây xát nhẹ, không phải nhập viện.

Được biết, vụ cháy xe ô tô trên không gây thiệt hại sang khu vực xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

NÓNG: Danh tính đối tượng buôn bán 'thuốc nam gia truyền', hơn 2.000 sản phẩm trôi nổi đã đến tay người dân

Lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can các trường hợp sản xuất, buôn bán “thuốc nam gia truyền”.

Từ khóa:   ô tô bốc cháy tin moi cháy ô tô

