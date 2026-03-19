Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng

Đời sống 19/03/2026 13:45

Tin lời dụ dỗ qua mạng, 3 thiếu niên bỏ lại sách vở, mang theo quần áo, bắt xe khách tuyến Sơn La – Bắc Ninh để đi làm.

Theo thông tin từ VOV, ngày 18/3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng Công an xã Yên Châu vừa phối hợp với Công an xã Phiêng Pằn ngăn chặn kịp thời 3 thiếu niên trên đường xuống Bắc Ninh làm việc theo lời dụ dỗ qua mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Phiêng Pằn phát hiện 3 thiếu niên trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo và đang bí mật rời khỏi địa phương. Thông tin ngay lập tức được trao đổi với các đơn vị giáp ranh để phối hợp xác minh.

Danh tính 3 thiếu niên được xác định gồm: G.T.L (sinh năm 2011), G.T.X (sinh năm 2012) và G.T.A.T (sinh năm 2012), cùng trú tại xã Phiêng Pằn. Cả 3 đang là học sinh nhưng đã bị các đối tượng lạ mặt lôi kéo qua mạng xã hội.

Danh tính 3 nữ sinh bỏ nhà, bắt xe 'đi làm việc' sau lời dụ dỗ qua mạng - Ảnh 1
Công an xã Yên Châu nắm thông tin với 3 nữ sinh

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, tại cơ quan công an, các em cho biết một đối tượng tại Bắc Ninh đã liên tục gọi điện, hứa hẹn sắp xếp công việc với mức lương hấp dẫn 10 triệu đồng/tháng. Tin lời kẻ xấu, cả 3 đã bỏ lại sách vở, thu xếp quần áo và bắt xe khách tuyến Sơn La – Bắc Ninh để đi làm.

Khi đến địa bàn xã Yên Châu, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hỗ trợ các thiếu niên thoát khỏi bẫy lừa đảo. Sau đó, Công an xã Yên Châu đã liên hệ gia đình, bàn giao 3 thiếu niên an toàn.

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Từ khóa:   dụ dỗ qua mạng tin moi lừa đảo

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