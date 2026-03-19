Nữ sinh viên ở Hà Nội mất hơn 800 triệu đồng vì chiêu lừa đảo quen thuộc

Đời sống 19/03/2026 07:00

Một nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng qua cuộc gọi giả danh Công an đe dọa nạn nhân có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/3, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ nữ sinh viên bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc điện thoại giả danh cán bộ công an.

Trước đó, ngày 11/3, chị N. (SN 2006, trú tại TP Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, đe dọa chị có liên quan đến một vụ án kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia.

Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh nguồn tài chính, đồng thời hướng dẫn chị nói dối gia đình rằng cần tiền đi du học để bố mẹ chuyển tiền. Sau đó, chị N. đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức phòng, chống lừa đảo.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên và người trẻ cần tự trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Sản phụ sinh con tại phòng trọ khi chờ taxi, may mắn được hàng xóm hỗ trợ kịp thời nên mẹ con sức khỏe ổn định.

