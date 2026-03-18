Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Đời sống 18/03/2026 16:31

Sản phụ sinh con tại phòng trọ khi chờ taxi, may mắn được hàng xóm hỗ trợ kịp thời nên mẹ con sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 18/3, Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho mẹ con sản phụ K. (19 tuổi, ở trọ tại xã Diên Sanh). Hiện tình trạng sức khỏe của cả hai đã ổn định, bé gái nặng 3,2kg.

Trước đó, khoảng 0h5 cùng ngày, sản phụ K. xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ nên gọi taxi để đến bệnh viện. Tuy nhiên trong lúc chờ xe, sản phụ bất ngờ vỡ ối và không kịp di chuyển.

Trong tình huống khẩn cấp, những người ở cùng dãy trọ đã nhanh chóng hỗ trợ, cùng nhau đỡ đẻ ngay tại phòng trọ. Nhờ sự phối hợp kịp thời, sản phụ đã sinh hạ một bé gái an toàn.

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ - Ảnh 1
Mẹ con sản phụ K. tại trung tâm y tế  - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bà Đặng Thị Tố Thủy (49 tuổi), người trực tiếp tham gia hỗ trợ, cho biết khi phát hiện sản phụ ngồi trước cửa phòng trong tình trạng vỡ ối, mọi người rất lo lắng. Sau đó, các thành viên trong dãy trọ đã tập trung, hỗ trợ sản phụ vượt cạn.

Do quá trình sinh diễn ra nhanh, thuận lợi nên mẹ con sản phụ không gặp biến chứng. Ngay sau đó, sản phụ được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng để tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Vỡ ối lúc nửa đêm, sản phụ 19 tuổi sinh con ngay trong phòng trọ

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

NÓNG: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

