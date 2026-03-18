Tiết lộ 3 nhóm phụ nữ sinh con thứ hai được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng

Đời sống 18/03/2026 11:13

Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dân số.

 

Tại cuộc họp tổ soạn thảo chiều 17/3, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), cho biết trong quá trình hoàn thiện dự thảo, cơ quan soạn thảo đã rà soát và làm rõ nhóm đối tượng thụ hưởng thay vì quy định chung chung như trước. Theo đó, các chính sách hỗ trợ được định hướng tập trung vào ba nhóm: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ cư trú tại địa phương có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế; và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Một nội dung đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con. Theo dự thảo, mức hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi lần sinh được đề xuất áp dụng đối với ba nhóm: phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ cư trú tại địa phương có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Đối với nhóm sinh đủ hai con trước 35 tuổi, dự thảo làm rõ các trường hợp như sinh lần đầu nhưng sinh đôi trở lên, hoặc sinh lần thứ hai (kể cả sinh đôi, sinh ba), với điều kiện tại thời điểm đó có con đẻ còn sống.

Ngân sách địa phương được đề xuất bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách này, đồng thời có thể chủ động bố trí mức hỗ trợ cao hơn tùy điều kiện thực tế.

Dự thảo cũng đề xuất phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, chồng được nghỉ 10 ngày làm việc; đối tượng chồng được xác định theo vợ tại thời điểm sinh con.

Ba nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con thứ hai

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngoài chính sách hỗ trợ sinh con, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính cho hoạt động sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Cụ thể, mức hỗ trợ sàng lọc trước sinh là 900.000 đồng mỗi lần, sàng lọc sơ sinh 600.000 đồng mỗi lần. Việc chi trả dự kiến thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người thụ hưởng hoặc thân nhân.

Thời gian chi trả tối đa 3 tháng sau khi hoàn thành dịch vụ sàng lọc hoặc sau khi sinh con. Kinh phí hỗ trợ sàng lọc trước sinh và sơ sinh được đề xuất thực hiện thông qua chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Theo Bộ Y tế, các mức hỗ trợ trong dự thảo đã được đánh giá tác động và lấy ý kiến các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Luật Dân số.

