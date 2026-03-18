Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Đời sống 18/03/2026 05:30

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kịp thời điều động lực lượng giải cứu thành công một cháu bé bị rơi xuống giếng sâu 20m.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã phối hợp Công an xã Ea H'leo ứng cứu thành công một bé trai không may rơi xuống giếng.

Khoảng 9h10 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc bé trai bị rơi xuống giếng tại buôn Săm A (xã Ea H'leo).

Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m - Ảnh 1
Lực lượng chức năng triển khai phương án ứng cứu cháu bé 

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác định giếng sâu khoảng 20m, cạn nước, không gian khá hẹp, một chiến sĩ quyết định đu dây xuống giếng để trấn an tinh thần cháu bé và ứng cứu.

Sau 15 phút, các chiến sĩ đã đưa được nạn nhân lên mặt đất trong tình trạng an toàn, tỉnh táo. Cháu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu K. 12 tuổi (trú tại buôn Săm A). Sáng cùng ngày, cháu K. đi bộ qua rẫy của nhà hàng xóm để chơi với bạn và không may bị rơi xuống giếng.

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai rơi xuống giếng tin moi cứu người

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp trúng đậm giàu to, Tài Lộc sáng chói, vàng bạc rủng rỉnh túi, đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp trúng đậm giàu to, Tài Lộc sáng chói, vàng bạc rủng rỉnh túi, đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nữ ca sĩ nổi tiếng buộc phải cắt bỏ ngực vì ung thư

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/3/2026, 3 con giáp Phú Quý vinh hoa có đủ, cuộc đời hiển vinh, tài chính thịnh vượng, số mệnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Ăn cá chép rất tốt, nhưng nếu ăn chung với thứ này thì chẳng khác nào đang "đầu độc" cơ thể

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước
Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/3/2026), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/3/2026), 3 con giáp lắm phúc nhiều lộc, có quý nhân giúp đỡ nên tiền bạc không thiếu, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, Lộc Lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, tài vận vượng phát, Lộc Lá đầy nhà, giàu sang Phú Quý

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ shipper bị thanh niên hành hung khi đi giao hàng ở TP.HCM

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới hầm chui cao tốc

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Hy hữu vụ chú rể say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới

Khen thưởng đột xuất bác sĩ cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn ở Hà Nội

Ba người tử vong nghi bị ngạt khí trên tàu hàng ở cảng Cà Ná