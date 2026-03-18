Nghẹt thở giây phút cảnh sát đu dây cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20m

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa kịp thời điều động lực lượng giải cứu thành công một cháu bé bị rơi xuống giếng sâu 20m.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã phối hợp Công an xã Ea H'leo ứng cứu thành công một bé trai không may rơi xuống giếng.

Khoảng 9h10 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc bé trai bị rơi xuống giếng tại buôn Săm A (xã Ea H'leo).

Lực lượng chức năng triển khai phương án ứng cứu cháu bé

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác định giếng sâu khoảng 20m, cạn nước, không gian khá hẹp, một chiến sĩ quyết định đu dây xuống giếng để trấn an tinh thần cháu bé và ứng cứu.

Sau 15 phút, các chiến sĩ đã đưa được nạn nhân lên mặt đất trong tình trạng an toàn, tỉnh táo. Cháu bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu K. 12 tuổi (trú tại buôn Săm A). Sáng cùng ngày, cháu K. đi bộ qua rẫy của nhà hàng xóm để chơi với bạn và không may bị rơi xuống giếng.

