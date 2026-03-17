Ba người tử vong nghi bị ngạt khí trên tàu hàng ở cảng Cà Ná

Đời sống 17/03/2026 14:23

Ngày 17/3, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ 3 người tử vong dưới hầm tàu hàng neo tại khu vực biển thuộc xã Cà Ná.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng này đã tổ chức cứu nạn trên tàu hàng có 3 người tử vong.

Tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài Cảng Trung Nam Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) để chờ lịch vào cảng bốc hàng.

Hơn 18h ngày 16/3, ông T.Đ.T. (45 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) xuống hầm tàu để bơm hút nước ra ngoài. Sau một thời gian không thấy ông T. quay lên, thuyền viên trên tàu đi tìm thì tiếp tục gặp nạn.

Thấy nhiều người gặp nạn, ông Phạm Hữu Phương, thuyền viên trên tàu hô hoán và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác cứu hộ trên tàu hàng có 3 người gặp nạn - Ảnh: Báo dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều lực lượng đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.

Bằng các thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ xác định nạn nhân mắc kẹt tại két nước dằn của tàu (khoang đáy). Khu vực này hiện ngập nước và môi trường thiếu oxy. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận ông T. và 2 người khác cùng trú tại Nghệ An tử vong.

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa ban hành văn bản về việc thu hồi các lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Các sản phẩm này liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Vừa bước chân vào cửa đã thấy giúp việc thì thầm bên tai con trai, tôi "lạnh sống lưng" khi nghe rõ câu nói của cô ta

Đêm cuối cùng làm vợ chồng, tôi để lại một thứ trên gối khiến anh chết lặng rồi xin tôi một cơ hội làm lại

Vận may liên tiếp từ ngày 18/3 đến ngày 20/3, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đạp cửa bắt gian chồng đang nồng nhiệt với bồ, nhìn rõ mặt ả ta tôi bỗng cười sằng sặc khiến cả hai "hồn siêu phách lạc"

Chồng sống chết không cho ai chạm vào bức tranh cũ nát, một lần lén sờ vào mặt sau, tôi "lạnh sống lưng" phát hiện bí mật

Chồng lén lút mua nhà cho bồ nhí, vợ không đánh ghen mà âm thầm đợi 5 ngày rồi dẫn "vị khách quý" đến làm cả đôi ngã quỵ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/3/2026, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Đang rạng rỡ trong bộ váy cưới, tôi chết lặng khi chồng cũ bế con đến trao tận tay rồi nói một câu khiến tôi rớt nước mắt

Cảnh báo 4 cách dùng mật ong "tàn phá" sức khỏe mà 80% người Việt vẫn đang mắc phải

Tăng Thanh Hà mang thai lần 4?

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3/2026: Vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 23 triệu đồng/lượng

Thiếu tá công an cứu bé 3 tuổi ngừng thở dưới bể nước

Hy hữu vụ chú rể say rượu ngủ quên, bị trộm mất thùng tiền mừng cưới

Khen thưởng đột xuất bác sĩ cứu nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn ở Hà Nội

NÓNG: 742 thực phẩm chức năng vừa bị thu hồi trên toàn quốc, trong đó có nhiều sản phẩm dành cho trẻ em

Lời khai bất ngờ người cha đánh con 10 tuổi bầm tím khắp người

Tình trạng hiện tại của cụ ông cụt 2 tay sau màn "đối đầu" rắn hổ mang ở Đà Nẵng

