NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

Đời sống 16/03/2026 16:48

Từ 16/3, mức thưởng đột xuất cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm tối đa là 50 triệu đồng, cá nhân là 20 triệu đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, Quyết định 07/2026 về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Quỹ này được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 20 triệu đồng/người/lần thưởng và tối đa đối với tập thể là 50 triệu đồng/tập thể/lần thưởng. 

Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Mức hỗ trợ tiền đền bù thiệt hại về tài sản cụ thể đối với người bị thiệt hại về tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (trừ trường hợp được giải quyết theo quy định của BLHS 2015, BLTTHS 2015; giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại từng địa phương vào thời điểm tài sản bị thiệt hại, kể cả tính khấu hao tài sản) do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 50 triệu đồng/tài sản/lần đền bù.

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với người bị thiệt hại về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 20 triệu đồng/người/lần trợ cấp.

Mức trợ cấp đột xuất cụ thể đối với gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa 100 triệu đồng/người chết/lần trợ cấp.

Hỗ trợ một lần tiền bằng một lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ cho nạn nhân bị mua bán tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận là nạn nhân.

Hỗ trợ các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện bằng hiện vật, hàng hóa hoặc hình thức khác từ nguồn hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm; tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản, gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng.

Singapore thu hồi thêm hai lô sữa công thức của Nestlé và Nature One Dairy do chứa độc tố cereulide, nâng tổng số sản phẩm rút khỏi kệ hàng lên 11 lô.

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

NÓNG: Tiền thưởng cho người có công phá án, phòng chống tội phạm có thể nhận tới 20 triệu đồng/lần

