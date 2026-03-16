Singapore thu hồi thêm hai lô sữa công thức của Nestlé và Nature One Dairy do chứa độc tố cereulide, nâng tổng số sản phẩm rút khỏi kệ hàng lên 11 lô.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 15/3 của Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA), độc tố cereulide được phát hiện trong hai sản phẩm sữa công thức, gồm một loại dành cho trẻ sơ sinh và một loại dành cho trẻ trên một tuổi. Cơ quan này đã yêu cầu thu hồi các lô sản phẩm liên quan như biện pháp phòng ngừa, quá trình thu hồi hiện vẫn đang được triển khai. Hai sản phẩm bị ảnh hưởng gồm Nestlé NAN HA2 (dành cho trẻ sơ sinh) đóng gói 800 g, lô 52750017C1, hạn sử dụng đến ngày 31/10/2027, xuất xứ Thụy Sĩ; và Nature One Dairy Premium Toddler Milk Formula Stage 3 (dành cho trẻ trên một tuổi) đóng gói 900 g, lô 326251110, hạn sử dụng ngày 10/11/2027 và 11/11/2027, xuất xứ Australia. SFA cho biết các lô sữa nhiễm khuẩn được phát hiện trong đợt giám sát thị trường đang diễn ra.

Theo SFA, kể từ ngày 30/1, Singapore chưa ghi nhận thêm trường hợp mới nào xuất hiện các triệu chứng nhẹ nghi liên quan đến việc tiếp xúc với độc tố cereulide sau khi sử dụng các sản phẩm sữa bị ảnh hưởng. Trước đó, ba trẻ từng có biểu hiện sức khỏe nhẹ được cho là liên quan đến cereulide, song tất cả đều đã hồi phục hoàn toàn. Hiện nay chưa có xét nghiệm lâm sàng đặc hiệu để xác nhận ngộ độc cereulide. Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Singapore đang phối hợp chặt chẽ với SFA, đồng thời làm việc với các cơ sở y tế và bác sĩ để theo dõi khả năng xuất hiện thêm các ca ngộ độc ở trẻ em.

CDA đang phối hợp chặt chẽ với SFA để triển khai giám sát thông qua đội ngũ y bác sĩ, nhằm theo dõi và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngộ độc cereulide ở trẻ em Theo thông tin từ VnExpress, Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng không nên tiếp tục cho trẻ sử dụng. Nếu trẻ đã uống sữa và xuất hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn y tế kịp thời. Người mua cũng có thể liên hệ nơi bán để được hỗ trợ về sản phẩm. SFA cho biết các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng sữa công thức nhập khẩu vào Singapore. Đối với sản phẩm dành cho trẻ trên một tuổi, tỷ lệ này còn thấp hơn và chiếm phần rất nhỏ trên thị trường, trong khi vẫn có nhiều lựa chọn thay thế khác. Cereulide là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Đây là nhóm vi khuẩn gram dương có khả năng sinh bào tử, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và chuỗi thực phẩm. Nhờ đặc tính tạo bào tử bền vững, vi khuẩn này có thể chịu được điều kiện nhiệt độ và hóa chất khắc nghiệt hơn nhiều tác nhân gây bệnh khác, cho phép chúng tồn tại lâu dài trong môi trường cũng như trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Kể từ tháng 1/2026, SFA đã nhiều lần yêu cầu thu hồi các sản phẩm sữa công thức thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó có các dòng sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo danh sách cập nhật của cơ quan này, từ ngày 8/1 đến nay đã có hơn 10 lô sản phẩm bị thu hồi trong quá trình kiểm nghiệm và giám sát thị trường.

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh), do có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

