NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố

Đời sống 16/03/2026 14:25

Singapore thu hồi thêm hai lô sữa công thức của Nestlé và Nature One Dairy do chứa độc tố cereulide, nâng tổng số sản phẩm rút khỏi kệ hàng lên 11 lô.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 15/3 của Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA), độc tố cereulide được phát hiện trong hai sản phẩm sữa công thức, gồm một loại dành cho trẻ sơ sinh và một loại dành cho trẻ trên một tuổi. Cơ quan này đã yêu cầu thu hồi các lô sản phẩm liên quan như biện pháp phòng ngừa, quá trình thu hồi hiện vẫn đang được triển khai.

Hai sản phẩm bị ảnh hưởng gồm Nestlé NAN HA2 (dành cho trẻ sơ sinh) đóng gói 800 g, lô 52750017C1, hạn sử dụng đến ngày 31/10/2027, xuất xứ Thụy Sĩ; và Nature One Dairy Premium Toddler Milk Formula Stage 3 (dành cho trẻ trên một tuổi) đóng gói 900 g, lô 326251110, hạn sử dụng ngày 10/11/2027 và 11/11/2027, xuất xứ Australia. SFA cho biết các lô sữa nhiễm khuẩn được phát hiện trong đợt giám sát thị trường đang diễn ra.

Theo SFA, kể từ ngày 30/1, Singapore chưa ghi nhận thêm trường hợp mới nào xuất hiện các triệu chứng nhẹ nghi liên quan đến việc tiếp xúc với độc tố cereulide sau khi sử dụng các sản phẩm sữa bị ảnh hưởng. Trước đó, ba trẻ từng có biểu hiện sức khỏe nhẹ được cho là liên quan đến cereulide, song tất cả đều đã hồi phục hoàn toàn.

Hiện nay chưa có xét nghiệm lâm sàng đặc hiệu để xác nhận ngộ độc cereulide. Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Singapore đang phối hợp chặt chẽ với SFA, đồng thời làm việc với các cơ sở y tế và bác sĩ để theo dõi khả năng xuất hiện thêm các ca ngộ độc ở trẻ em.

NÓNG: Thu hồi thêm 2 loại sữa công thức vì phát hiện độc tố - Ảnh 1
CDA đang phối hợp chặt chẽ với SFA để triển khai giám sát thông qua đội ngũ y bác sĩ, nhằm theo dõi và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngộ độc cereulide ở trẻ em

Theo thông tin từ VnExpress, Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng đã mua các sản phẩm thuộc lô bị ảnh hưởng không nên tiếp tục cho trẻ sử dụng. Nếu trẻ đã uống sữa và xuất hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được tư vấn y tế kịp thời. Người mua cũng có thể liên hệ nơi bán để được hỗ trợ về sản phẩm.

SFA cho biết các lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng sữa công thức nhập khẩu vào Singapore. Đối với sản phẩm dành cho trẻ trên một tuổi, tỷ lệ này còn thấp hơn và chiếm phần rất nhỏ trên thị trường, trong khi vẫn có nhiều lựa chọn thay thế khác.

Cereulide là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Đây là nhóm vi khuẩn gram dương có khả năng sinh bào tử, tồn tại phổ biến trong tự nhiên và chuỗi thực phẩm. Nhờ đặc tính tạo bào tử bền vững, vi khuẩn này có thể chịu được điều kiện nhiệt độ và hóa chất khắc nghiệt hơn nhiều tác nhân gây bệnh khác, cho phép chúng tồn tại lâu dài trong môi trường cũng như trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Kể từ tháng 1/2026, SFA đã nhiều lần yêu cầu thu hồi các sản phẩm sữa công thức thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, trong đó có các dòng sữa dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo danh sách cập nhật của cơ quan này, từ ngày 8/1 đến nay đã có hơn 10 lô sản phẩm bị thu hồi trong quá trình kiểm nghiệm và giám sát thị trường.

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

NÓNG: Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh dùng sâm Ngọc Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh), do có hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Singapore thu hồi sữa tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong