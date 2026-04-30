Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Đời sống 30/04/2026 10:52

Xe ô tô đang chạy bốc cháy dữ dội, tài xế đưa người phụ nữ cùng bé trai thoát ra ngoài, cao tốc TP HCM - Trung Lương ùn tắc kéo dài, sáng 30/4.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ xe ô tô 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông HTN điều khiển ô tô 7 chỗ 61A-204.., chở theo vợ và con lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi đến Km43+500, đoạn thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Phát hiện sự cố, ông N nhanh chóng dừng xe, cùng vợ và con mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ phương tiện, thiêu rụi chiếc xe.

Theo thông tin trên VOV, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy ban đầu, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan điều tra và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH để điều tra, giải quyết theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định nghi do chập điện trên xe.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn, đồng thời gây ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến cao tốc trong thời gian ngắn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe trên đường cao tốc tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Đời sống 59 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 30/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 30/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó sau ngày 30/4/2026

3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó sau ngày 30/4/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, 3 con giáp Phú Quý sáng chói, Phúc Lộc vây quanh, sự nghiệp thăng hoa, tiền vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/4/2026, 3 con giáp mua nhà tậu xe, làm ăn thuận buồm, đổi mệnh Phát Tài, ngẩng cao đầu hưởng Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/4/2026, 3 con giáp mua nhà tậu xe, làm ăn thuận buồm, đổi mệnh Phát Tài, ngẩng cao đầu hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/5/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 1/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 1/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 30/4/2026, 3 con giáp Phú Quý vô lượng, giàu sang vẻ vang, may mắn nhân đôi, làm gì cũng hái ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 30/4/2026, 3 con giáp Phú Quý vô lượng, giàu sang vẻ vang, may mắn nhân đôi, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Tây Ninh: Tông vào xe chở rác đang dừng, người đàn ông tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

NÓNG: Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

NÓNG: Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng