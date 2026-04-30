Ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương bỗng dưng bốc cháy, 3 người thoát nạn trong gang tấc

Xe ô tô đang chạy bốc cháy dữ dội, tài xế đưa người phụ nữ cùng bé trai thoát ra ngoài, cao tốc TP HCM - Trung Lương ùn tắc kéo dài, sáng 30/4.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 30/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ xe ô tô 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông HTN điều khiển ô tô 7 chỗ 61A-204.., chở theo vợ và con lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi đến Km43+500, đoạn thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Phát hiện sự cố, ông N nhanh chóng dừng xe, cùng vợ và con mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ phương tiện, thiêu rụi chiếc xe.

Theo thông tin trên VOV, nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy ban đầu, tổ chức điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, phối hợp với cơ quan điều tra và lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH để điều tra, giải quyết theo quy định. Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định nghi do chập điện trên xe.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn, đồng thời gây ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến cao tốc trong thời gian ngắn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

