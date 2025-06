Nghệ An: Đang đi đám cưới thì cháy xe dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng phần đầu xe

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phần đầu xe, thiêu rụi khoang máy và kính lái. Sau khoảng 15 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 22/6, xảy ra vụ cháy xe ô tô năm chỗ ngồi trên địa bàn xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Vào thời điểm nêu trên, ô tô Hyundai i10 biển kiểm soát đăng ký ở Nghệ An đang đỗ bên đường ở xã Quỳnh Thanh thì bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Lúc này người dân hô hoán và mang các dụng cụ lấy nước ra dập lửa nhưng xe vẫn cháy dữ dội. Gần đó quan khách đi dự đám cưới cũng ra giúp chủ xe dập lửa. Sau đó chiếc xe đã cháy hỏng máy hoàn toàn.

Theo thông tin báo Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thanh xác nhận, chủ nhân chiếc xe là người trú tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đang đến dự một đám cưới tại địa phương. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chiếc xe đậu cách nơi tổ chức đám cưới chỉ vài chục mét.

May mắn, không có ai ở trong xe khi vụ cháy xảy ra, do đó không gây ra thương vong về người. Theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện. Chiều cùng ngày, chiếc xe đã được cẩu rời khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa.

