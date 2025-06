Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/6, Công an tỉnh Bình Thuận đã bàn giao Ngô Văn Cà Trương (35 tuổi, trú tỉnh Long An) cho Công an tỉnh Ninh Thuận để điều tra theo thẩm quyền. Ngô Văn Cà Trương - người đã có hành vi ôm, xé áo nữ tài xế taxi cũng được xác định dương tính với chất ma túy.

Trước đó, trưa 21/6, Ngô Văn Cà Trương sau khi gây án ở Ninh Thuận - trên đường thuê taxi trốn chạy về hướng TP.HCM đã bị tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ.