Giá vàng hôm nay 17/8/2025: Lập kỷ lục mới lên 125,8 triệu/lượng, nới rộng khoảng cách với vàng nhẫn lên 5 triệu

Hôm nay ngày 17/8/2025, giá vàng trong nước lên kỷ lục mới khi thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng mua vào, 125,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Theo thông tin báo Người Lao Động, cuối tuần, ngày 17/8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 123,5 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,5 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng miếng tăng tuần thứ 3 liên tiếp và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong tuần, mốc cao nhất trong lịch sử phải kể đến là vùng 124,7 triệu đồng/lượng, trước khi giảm trở lại.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, lập đỉnh mới. Ảnh: Báo Người Lao Động. Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục 125 triệu đồng/lượng mua vào, 125,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng so với hôm qua. Với diễn biến này, giá vàng miếng SJC tự do đang cao hơn vàng tại các công ty lớn tới 1,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lại giảm nhiệt, khi được các doanh nghiệp điều chỉnh về mức 116,6 triệu đồng/lượng mua vào và 119,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Vậy là, giá vàng miếng SJC tăng ngược chiều vàng nhẫn và nới rộng khoảng cách lên hơn 5 triệu đồng/lượng. Theo báo Thanh Niên, trái ngược với trong nước, giá vàng thế giới lao dốc mạnh xuống còn 3.334,1 USD/ounce, thấp hơn cuối tuần trước 63,5 USD. Kim loại quý giảm khi đồng USD phục hồi và kỳ vọng về việc giảm lãi suất giảm bớt khi lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng hơn dự báo. Giá vàng thế giới lao dốc mạnh xuống còn 3.334,1 USD/ounce. Ảnh: Báo Thanh Niên. Việc lao dốc của giá vàng đã khiến nhiều nhà phân tích dự báo có sự phân vân khi tham gia cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới. Kết quả có 10 nhà phân tích thì đến 8 người, tương ứng 80% cho rằng vàng sẽ đi ngang. Duy nhất 1 người, tương ứng 10% dự báo kim loại quý sẽ tăng và cũng có 1 người nghĩ rằng vàng tiếp tục giảm giá. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 183 nhà đầu tư cá nhân thì có 115 người, chiếm 63% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 23 người, tương ứng 18% nhận định vàng đi xuống và 35 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 19% cho rằng kim loại quý đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/8/2025: Neo giá trên đỉnh cao, đắt hơn thế giới 18 triệu đồng Hôm nay, ngày 16/8/2025, giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên mức giá kỷ luật bán ra 124,5 triệu đồng. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 18,2 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-1782025-lap-ky-luc-moi-len-1258-trieuluong-noi-rong-khoang-cach-voi-vang-nhan-len-5-trieu-739991.html