Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Phương Oanh sở hữu hệ thống tài khoản mạng xã hội có lượng theo dõi lớn, được xem là kênh tạo ra giá trị kinh tế đáng kể thông qua quảng cáo, hợp tác thương hiệu và các nội dung cá nhân. Song, kể từ clip cuối cùng được đăng tải ngày 11/10, các nền tảng này gần như rơi vào trạng thái “đóng băng”, không có thêm bất kỳ cập nhật chính thức nào từ phía nữ diễn viên.

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rộng rãi đoạn video ghi lại cảnh Phương Oanh vào bếp nấu ăn. Đáng chú ý, clip này không do cô đăng tải, không kèm xác nhận hay chia sẻ chính thức, nhưng lại được nhiều trang khai thác triệt để, gắn tiêu đề gây tò mò nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Thực tế, các video đời thường của người nổi tiếng dễ trở thành “mỏ vàng” cho các tài khoản trung gian. Trên nền tảng video ngắn, một clip đạt khoảng 1-2 triệu lượt xem có thể mang về 300.000 đến hơn 1 triệu đồng tiền quảng cáo, tùy CPM và thời lượng xem. Khi nội dung bị cắt ghép và đăng tải trên nhiều tài khoản, tổng lượt xem cộng dồn hoàn toàn có thể lên tới hàng chục triệu, kéo theo nguồn thu không nhỏ.

Giá trị chưa dừng lại ở doanh thu quảng cáo trực tiếp. Quan trọng hơn là traffic, tức số người xem và tương tác với nội dung. Các fanpage và kênh chuyên đăng lại video người nổi tiếng thường tận dụng những nội dung “hot” như vậy để tăng nhanh lượng theo dõi. Chỉ sau vài clip viral, một trang có thể tăng thêm 50.000-100.000 lượt theo dõi, qua đó nâng giá trị thương mại và sẵn sàng bán bài quảng cáo, gắn link tiếp thị hoặc cho thuê bài đăng trong tương lai.

Tuy nhiên, trong khi các trang này sử dụng hình ảnh của Phương Oanh như một “đòn bẩy” thu hút công chúng, nữ diễn viên lại không trực tiếp kiểm soát nội dung cũng như không được hưởng lợi từ dòng tiền phát sinh của các video lan truyền này.

Song, sự vắng bóng kéo dài cũng khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống hiện tại của Phương Oanh, từ những hoạt động đời thường đến công việc nghệ thuật. Khán giả không chỉ quan tâm mà còn hy vọng cô sớm trở lại showbiz, tiếp tục tham gia các dự án phim mới và duy trì kết nối với công chúng qua những vai diễn ấn tượng.

