Ngày 15/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VOV, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 14/12 trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị khiến một người đàn ông tử vong.

Khoảng 4 giờ sáng 14/12, tại km 28+900 cao tốc Cam Lộ – La Sơn, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan xe ô tô bán tải. Thời điểm trên, xe ô tô pick-up cabin kép biển kiểm soát 73C-131.xx lưu thông trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn. Khi đến khu vực nói trên, phương tiện bất ngờ trượt, mất lái, lao vào lề đường và lật nghiêng sang làn đường chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô hư hỏng nặng. Người lái xe là anh V.V.C (sinh năm 1983, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương nghiêm trọng.

Hiện trường vụ xe ô-tô mất lái, lật bên lề đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định do mưa lớn, mặt đường trơn trượt khiến lái xe không kiểm soát được phương tiện. Đáng chú ý, vị trí xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn được xác định là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, từng được lực lượng chức năng kiến nghị khắc phục nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

