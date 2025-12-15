4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Là một loại dầu chiết xuất từ Ô liu, một loại cây truyền thống của vùng Địa Trung Hải, có hàm lượng chất dinh dưỡng cao cùng công dụng giúp phòng ngừa các chứng bệnh như xơ cứng động mạch, cao huyết áp, bệnh tim mạch... Tuy vậy, nếu không tìm hiểu và có cách sử dụng hợp lý sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu.

Dầu ô liu rất dễ bị oxy hóa và mất chất lượng nếu không được bảo quản đúng cách. Việc để dầu tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ cao và không khí sẽ làm tăng tốc độ quá trình oxy hóa, khiến dầu nhanh chóng bị hôi dầu (rancid). Dầu bị hỏng sẽ có mùi vị khó chịu và không còn giữ được lợi ích sức khỏe. Dầu ô liu nên được bảo quản trong chai thủy tinh tối màu, đậy kín nắp, và để ở nơi mát mẻ, tối, tránh xa bếp nấu và ánh nắng trực tiếp. Luôn đảm bảo nắp chai được đóng chặt để hạn chế tiếp xúc với không khí.

Lạm dụng dầu ô liu

Mặc dù dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, nhưng nó vẫn là chất béo và rất đậm đặc calo (khoảng 120 calo mỗi muỗng canh). Sai lầm là việc rưới dầu một cách vô độ vào salad, bánh mì hoặc các món ăn khác mà không kiểm soát lượng dùng. Nếu không theo dõi khẩu phần, việc tiêu thụ quá mức sẽ dễ dàng dẫn đến thừa calo tổng thể hàng ngày, gây ra tình trạng tăng cân không mong muốn. Để sử dụng dầu ô liu một cách có lợi, bạn cần đong lường chính xác lượng dùng và cân bằng với tổng lượng chất béo trong bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua lớp cặn (sediment) khi dầu bị đục

Một số loại dầu ô liu nguyên chất chưa được lọc kỹ vẫn còn chứa các hạt cặn siêu nhỏ của trái ô liu. Mặc dù các hạt này tự nhiên, nhưng chúng chứa enzyme và một lượng nhỏ nước. Nếu để lâu, các hạt cặn này có thể bắt đầu lên men hoặc bị hỏng, làm giảm đáng kể thời hạn sử dụng của dầu, khiến dầu nhanh chóng bị đục và thay đổi mùi vị. Nếu bạn mua dầu chưa lọc, hãy cố gắng sử dụng hết trong vòng 1-2 tháng sau khi mở nắp. Đối với việc lưu trữ lâu hơn, nên chọn các loại dầu đã được lọc kỹ (filtered).

Chọn loại dầu ô liu không chính hãng (pha trộn)

Tình trạng gian lận và pha trộn dầu ô liu rất phổ biến trên thị trường. Việc chọn phải loại dầu kém chất lượng, bị pha trộn với các loại dầu hạt rẻ tiền hơn hoặc đã bị oxy hóa sẽ làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng. Dầu pha trộn không cung cấp đủ lượng chất chống oxy hóa và axit béo không bão hòa đơn có lợi như dầu extra virgin thật, thậm chí có thể chứa các chất béo đã bị hỏng, gây nguy cơ viêm nhiễm. Luôn chọn mua dầu ô liu nguyên chất từ các thương hiệu uy tín và kiểm tra kỹ nhãn mác để đảm bảo độ tinh khiết.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng dầu ô liu có lợi nhất

Tùy thuộc vào nhu cầu calo và chế độ ăn uống cụ thể nhưng sử dụng số lượng dầu ô liu từ 1-3 muỗng canh mỗi ngày là vừa đủ.

Khi nấu ăn bằng dầu ô liu nguyên chất, lý tưởng nhất là dùng để rưới lên thực phẩm, dùng làm nước sốt hoặc nước chấm salad vì loại dầu này không cần nấu nướng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dầu ô liu để xào thức ăn, chiên trứng thay cho bơ, dầu thực vật; hấp thức ăn sau đó thêm gia vị và dầu ô liu khi nấu xong.

Dầu ô liu cũng có thể được thay thế cho bơ hoặc dầu thực vật trong bánh quy, bánh sô cô la, bánh trái cây, bánh hạnh nhân, bánh nướng xốp, bánh mì chuối…

Một cách sử dụng dầu ô liu khác nghe có vẻ lạ nhưng rất ngon, đó là dùng dầu ô liu rưới lên trên kem như kem vani, kem sô cô la hoặc trộn một ít dầu ô liu với sữa chua Hy Lạp nguyên chất cũng tạo hương vị rất độc đáo.