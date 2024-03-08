Dùng tinh dầu bưởi xịt tóc sao cho hiệu quả?

Vốn là một loại dược liệu được chiết xuất từ vỏ bưởi, tinh dầu bưởi có tính chất đặc trưng giúp chúng ta thư giãn, chống lão hóa... Thế nhưng, tác dụng đặc thù nhất của loại dược liệu này có lẽ chính là tính chất kích thích mọc tóc.

Thông thường, người ta sẽ dùng tinh dầu bưởi bằng cách xoa bóp da đầu sau khi xịt lên, kết hợp với dầu dưỡng tóc. Việc này giúp lưu thông máu, củng cố chân tóc. Trong tinh dầu bưởi cũng có tính kháng khuẩn, giúp cho mái tóc và da dầu khỏe mạnh. Tuy nhiên để phương pháp này phát huy hiệu quả tính năng của nó, bạn cần chú ý tới việc sử dụng đúng cách để có hiệu quả nhất cho mái tóc.

Pha cùng nước ấm gội đầu để thẩm thấu vào tóc tốt hơn

Xưa ông bà ta dùng vỏ bưởi để nấu nước gội đầu. Nhưng ngày nay thì đã có tinh chất được chiết xuất từ tinh dầu bưởi. Phương pháp đơn giản là bạn hãy dùng một lượng nước ấm vừa đủ trong chậu và pha tinh dầu bưởi vào, cách này giúp nó phát huy cao hiệu quả của việc dưỡng tóc. Dần dà, tinh dầu bưởi sẽ thẩm thấu vào tóc tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp tóc bị rụng nhiều

Một số người bị rụng tóc nhiều, hãy áp dụng cách này như sau: Hãy dùng 5ml tinh dầu bưởi, kết hợp 2ml tinh dầu hương nhu, 15ml dầu dừa. Tiếp theo trộn đều các hỗn hợp này với nhau rồi bôi lên tóc, trong khoảng thời gain nửa tiếng. Sau đó hãy gội đầu lại bình thường. Để cách này hiệu quả, bạn cần thực hiện một tuần 3 lần. Cách này cũng giúp cho tóc nhanh dài.

Ảnh minh họa: Internet

Xịt tóc đúng cách

Để tinh dầu bưởi có thể phát huy hết tác dụng của mình hiệu quả cần áp dụng phương pháp xịt tóc bằng hỗn hợp pha tinh dầu bưởi cùng nước ấm rồi xịt lên tóc. Cũng có thể pha tinh dầu bưởi với dầu dừa kết hợp rồi xịt tóc. Để tóc mềm mượt, có kết quả tốt hơn, cần mát xa khi tóc khô thì tiếp tục xịt thêm một lớp nữa. Sau 20 phút, gội lại bằng dầu gội đầu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-tinh-dau-buoi-xit-toc-sao-cho-hieu-qua-655476.html