Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này

Sống khỏe 09/06/2026 11:45

Không phải tất cả người Nhật đều có cân nặng lý tưởng nhưng so với các nước phương Tây hay Mỹ… Tỷ lệ người thừa cân rất ít.

Ngoài việc giữ kỷ lục về tuổi thọ thì người Nhật còn nước có tỷ lệ người dân bị béo phì ở mức thấp nhất (khoảng 3%). Tất cả là nhờ họ có những bí quyết riêng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. 

Không phải tất cả người Nhật đều có cân nặng lý tưởng, vẫn có những người béo hay các đô vật Sumo có số cân nặng khủng. Nhưng so với các nước phương Tây hay Mỹ… Tỷ lệ người thừa cân rất ít. 

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để đạt được kết quả này phần nhiều nằm ở chế độ ăn của người Nhật. Họ không phải ăn uống kiêng khem mà sẽ ăn những thực phẩm giàu hải sản cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ít protein động vật, đường và chất béo.

Chế độ ăn này dựa trên nền ẩm thực truyền thống của đất nước mặt trời mọc, có tên gọi là "washoku", gồm các bữa ăn nhỏ với các nguyên liệu đơn giản, tươi, theo mùa. Các món ăn giàu chất dinh dưỡng và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, cải thiện tiêu hóa, kéo dài tuổi thọ và các sức khỏe tổng thể khác.

 

Dưới đây là 3 bí quyết để có thân hình thon gọn như người Nhật 

Một là: Ăn nhiều thực phẩm từ hải sản và rau 

Trong chế độ ăn uống của người Nhật, họ vẫn ăn thịt đỏ, thịt gia cầm… Nhưng đây sẽ không phải là thực phẩm chính trong chế độ ăn uống của họ. Thực phẩm chủ yếu là cơm, mì, cá, đậu, rong biển, rau và dưa muối. Các món ăn trong bữa ăn truyền thống của người Nhật.

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bữa ăn của người Nhật gồm có thực phẩm chính, canh, món chính, và một số món phụ.

- Thực phẩm chính: Cơm hoặc mì soba, mì ramen, hoặc mì udon.

- Canh: Canh miso nấu từ nước đậu nành lên men với rong biển, ngao, hoặc đậu phụ và rau.

- Món chính: Cá, hải sản, đậu phụ, đậu tương lên men với những khẩu phần nhỏ của thịt hoặc trứng.

- Món phụ: Rau, rong biển, và trái cây.

Không phải người Nhật nào cũng ăn theo cách này, nhưng đại đa số họ đều chọn những thực phẩm nhấn mạnh vào hương vị tự nhiên, ít dựa vào các loại gia vị và nước sốt. Chất béo và đường được dùng rất hạn chế. Các món ăn có thể có trứng, thực phẩm từ sữa hoặc thịt nhưng chỉ chiếm một khẩu phần rất nhỏ trong tổng thể toàn bộ bữa ăn.

Hai là: Người Nhật ăn khẩu phần nhỏ hơn với lượng vừa phải

Nếu như các nước  Âu - Mỹ thường dùng những bữa ăn có có khẩu phần lớn, thức ăn nhanh thì người Nhật Bản là dùng những phần ăn rất hợp lý, không nhỏ, nhưng chắc chắn không lớn.

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng thấy, người Nhật thường không bày trí món ăn trên một chiếc đĩa lớn mà lại chọn nhiều chén nhỏ. Chính vì vậy mà kích thước đồ ăn cũng nhỏ và đa dạng món chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu.

Bên cạnh đó, họ vẫn ăn tráng miệng, thỉnh thoảng ăn khoai tây chiên, ăn cơm trắng (thường ăn gạo lứt). Nhìn chung, họ ăn uống khá đầy đủ, nhưng chọn cách ăn uống lành mạnh, nhiều trái cây, nhiều rau và hạn chế đồ chiên rán. 

Ba là: Vận động, đi bộ nhiều hơn

Ở đất nước Mặt Trời Mọc, người dân thường xuyên sử dụng tàu điện ngầm và đi bộ hàng ngày. Ngay cả những đứa bé đến trường cũng đi bộ đến trường thay vì được cha mẹ đưa đón.  

Cả đời không thèm ăn kiêng, người Nhật vẫn giữ dáng thon gọn nhờ 3 mẹo siêu đơn giản này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài sử dụng phương tiện công cộng là tàu điện ngầm thì xe đạp cũng là một phương tiện khá phổ biến ở đây. Họ dùng xe đạp chạy vòng quanh thành phố hằng ngày với giỏ để đựng một hoặc hai túi đồ cá nhân. 

Việc ăn uống lành mạnh, chia nhỏ bữa ăn kết hợp với vận động nhiều, đi bộ nhiều giúp người Nhật duy trì được vóc dáng cân đối. Đặc biệt, cách ăn truyền thống của họ còn giúp giảm đáng kể nguy cơ tiểu đường loại 2. 

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