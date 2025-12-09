Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sống khỏe 09/12/2025 05:30

Lá lốt không chỉ được coi là thành phần trong các món ăn mà còn được sử dụng để chữa bệnh. Cùng tìm hiểu các tác dụng của lá lốt đối với sức khoẻ và lưu ý khi sử dụng nhé!

Trong vườn nhà người Việt có một loại rau gia vị quen thuộc, vừa dùng để chế biến món ăn ngon, lại vừa được dùng như một vị thuốc trong vườn nhà. Đó chính là lá lốt - thành phần có mặt trong nhiều bài thuốc chữa bệnh của Y học cổ truyền. 

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của lá lốt đối với sức khỏe 

Cải thiện đau nhức xương khớp

Lá lốt chữa đau nhức xương khớp được nhiều người đánh giá là hiệu quả, nhất là những trường hợp đau mỏi do thời tiết thay đổi. Các hoạt chất có tính kháng viêm, giảm đau tự nhiên trong lá lốt giúp làm dịu tình trạng viêm sưng, hỗ trợ cải thiện viêm khớp mãn tính, thoái hóa khớp.

Cải thiện rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu

Lá lốt còn giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, chữa đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Các hợp chất trong lá lốt có khả năng giảm co thắt đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dưỡng chất tốt hơn. 

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm đau bụng kinh, khí hư ở phụ nữ

Với tính ấm, tán hàn và điều hòa khí huyết, lá lốt có thể giúp giảm co thắt tử cung, giảm đau bụng kinh tự nhiên, đồng thời cải thiện tình trạng khí hư loãng do nhiễm hàn khí.

Kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm ngoài da

Lá lốt có khả năng kháng viêm và sát khuẩn mạnh nhờ chứa tinh dầu và các hoạt chất sinh học như piperidin, flavonoid. Chúng ta có thể dùng lá lốt để hỗ trợ điều trị mụn nhọt, viêm da nhẹ, nhất là khi không muốn dùng kháng sinh tại chỗ thường xuyên.

Lưu ý khi sử dụng lá lốt

Lá lốt có tính nóng, do đó cần sử dụng vừa phải. Dùng quá nhiều (trên 100g/ngày) có thể gây đầy bụng, khó tiêu, ợ nóng. Người bị nóng gan, nhiệt miệng, đau dạ dày hoặc phụ nữ đang cho con bú nên hạn chế vì có thể làm giảm lượng sữa hoặc khiến bệnh nặng hơn. 

Lá lốt có tác dụng gì? Dùng lá lốt như thế nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Liều lượng phù hợp là 50-100g/ngày, dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc hoặc các bài thuốc dân gian uy tín.

Cây lá lốt không chỉ là nguyên liệu ẩm thực quen thuộc mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn, người dùng cần sử dụng đúng cách, đúng liều lượng và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng.

