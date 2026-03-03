Cúng Rằm tháng Giêng: Đặt loại hoa này lên bàn thờ giúp gia chủ rước lộc vào nhà, hanh thông mọi sự

Trong quan niệm phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng Rằm tháng Giêng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sinh khí. Có 4 loại hoa được mệnh danh là 'sứ giả của điềm lành', khi đặt lên bàn thờ vào ngày này sẽ giúp gia chủ khai thông tài vận, đón nhận bình an và khởi đầu một năm mới vạn sự như ý.

Người Việt rất coi trọng ngày Rằm tháng Giêng. Người xưa mới có câu: "Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng ”. Ngoài các lễ vật, mâm cúng, vàng mã, các gia chủ cũng cần chú ý đến các loại hoa thường được bày trên bàn thờ.

Cúng Rằm tháng Giêng: Đặt loại hoa này lên bàn thờ giúp gia chủ rước lộc vào nhà, hanh thông mọi sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 loại hoa cúng Rằm tháng Giêng

Hoa đồng tiền

Giống như cái tên của nó, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng vì vậy đây cũng là loài hoa được nhiều gia đình lựa chọn để đặt lên bàn thờ vào Tết nguyên Tiêu.

Bên cạnh ý nghĩa mang đến tài lộc, sự thịnh vượng, hoa đồng tiền cũng tượng trưng cho sức khỏe, tuổi thọ.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là loài hoa được nhiều gia đình chọn mua để đặt lên bàn thờ vào những dịp cúng giỗ và ngày Rằm tháng Giêng cũng không ngoại lệ.

Cúng Rằm tháng Giêng: Đặt loại hoa này lên bàn thờ giúp gia chủ rước lộc vào nhà, hanh thông mọi sự - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cúc xếp thứ 2 trong tứ quý "Tùng - Cúc - Trúc - Mai". Hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường thọ, vào ngày Rằm tháng Giêng, các gia chủ đặt hoa cúc vàng lên bàn thờ tổ tiên để thể hiện sự hiếu thảo với ông bà tổ tiên và cầu bình an cho gia đình.

 

Hoa cát tường

Hoa cát tường tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng nên nhiều gia đình thường chọn hoa cát tường để cắm và đặt lên bàn thờ.

Hoa cát tường có rất nhiều màu sắc như: trắng, đỏ, hồng, tím,...nên các gia đình có thể lựa chọn màu hoa mình yêu thích dâng lên tổ tiên.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn được nhiều gia đình chọn để cắm lên bàn thờ vì nó tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã.

Cúng Rằm tháng Giêng: Đặt loại hoa này lên bàn thờ giúp gia chủ rước lộc vào nhà, hanh thông mọi sự - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn hoa lay ơn, mọi người nên chọn những cành hoa có thân to, cứng cáp, lá hoa tươi xanh và không bị sâu hay dập nát, số lượng nụ nhiều hơn so với bông đã nở vì như vậy sẽ để trưng được lâu hơn.

Cắm hoa bàn thờ ngày rằm tháng giêng cần lưu ý gì?

Thực tế, tùy vào điều kiện mỗi gia đình, chọn hoa cúng rằm cũng khác nhau tùy vào điều kiện và vùng miền. Tuy nhiên, lưu ý, cần lựa kỹ lưỡng từng bông hoa cúng, không nên chọn hoa có dấu hiệu héo tàn hoặc đã nở to, tốt nhất chỉ chọn bông chớm nở.

Trước khi những bông hoa được đặt lên bàn thờ, các gia đình hãy làm sạch lọ/bình hoa, hoa cần phải được rửa với nước sạch để loại bỏ bụi, đất bẩn và để hoa tươi lâu hơn.

Cúng Rằm tháng Giêng: Đặt loại hoa này lên bàn thờ giúp gia chủ rước lộc vào nhà, hanh thông mọi sự - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không cắm, kết hợp quá nhiều loại hoa với nhau. Mỗi loài hoa đều có màu sắc, ý nghĩa riêng. Việc cắm hoa ngày Tết thể hiện mong muốn của gia chủ, tuy nhiên, không phải mong muốn điều gì đều cắm hoa mang ý nghĩa đó.

Đặt hoa trên bàn thờ phải cân đối, cụ thể là không đặt lọ hoa quá to trên bàn thờ quá nhỏ hoặc ngược lại, như vậy sẽ khiến các đồ thờ khác bị che khuất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

