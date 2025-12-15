Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

“Tinh quang đại thưởng” của nền tảng Tencent Video là một trong những sự kiện thường niên được mong đợi bậc nhất dịp cuối năm trong giới giải trí Hoa ngữ.

Gần đây, Tencent gây chú ý khi công bố danh sách khách mời tham dự sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 21.12 với hàng trăm gương mặt nghệ sĩ, trong đó có những cái tên nổi bật sở hữu lượng fan đông đảo như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trần Tinh Húc, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Cúc Tịnh Y, Ngô Lỗi, Lý Quân Nhuệ…

Tuy nhiên, trong đội hình nghệ sĩ của Tinh quang đại thưởng 2025 lại vắng bóng nam diễn viên trẻ Châu Kha Vũ. Mặc dù trong năm nay, anh đã tham gia 2 bộ phim phát sóng trên Tencent là “Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ” và bộ phim “Thư kích hồ điệp” đang lên sóng.

Có thông tin cho biết, Châu Kha Vũ không thể tham dự sự kiện lớn này là do đang phải quay bộ phim “Kim ngô bất cấm” do Vu Chính làm nhà sản xuất và tham gia vai phụ.

Khi người hâm mộ tỏ ra bất bình và chất vấn Vu Chính, vị đạo diễn này tuyên bố thẳng thừng việc không cho phép Châu Kha Vũ dự sự kiện.

Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi trước đó, Vu Chính từng tỏ vẻ ưu ái Châu Kha Vũ, thậm chí tự tin tuyên bố: "Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ là nam diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz năm sau". Nhưng hiện tại Vu Chính lại tự tay ngăn cấm cơ hội tiếp xúc với truyền thông và khán giả của Châu Kha Vũ.

Về lý do đưa ra quyết định khó hiểu này, Vu Chính cho biết, “Kim ngô bất cấm” là dự án kinh phí thấp, quy mô nhỏ. Nếu diễn viên rời đoàn phim một ngày cũng đủ khiến tiến độ bị đình trệ, gây thiệt hại hàng chục triệu NDT.

Trừ khi ban tổ chức sự kiện, như phía đêm hội Scream Night của iQiYi trước đó, sẵn sàng bù đắp khoản tổn thất cho đoàn phim, thì ông sẽ đồng ý để Châu Kha Vũ tham gia.

Song, lý do Vu Chính cấm nghệ sĩ tham dự Tinh quang đại thưởng của Tencent vẫn gây tranh cãi. Người hâm mộ cho rằng, sự kiện cuối năm của các nền tảng phát trực tuyến lớn luôn là cơ hội tốt để các diễn viên nâng cao độ nhận diện, đồng thời có thể quảng bá tác phẩm.

Việc vắng mặt ở sự kiện lần này khiến Châu Kha Vũ mất đi một cơ hội xuất hiện trước truyền thông. Fan chỉ trích Vu Chính chỉ quan tâm đến lợi nhuận dự án mà hi sinh quyền lợi của nghệ sĩ. Trong khi rất nhiều đoàn phim vẫn để diễn viên dự sự kiện bình thường.

Châu Kha Vũ sinh năm 2002, được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình thực tế sống còn “Sáng tạo doanh” năm 2021, trở thành thành viên nhóm nhạc nam đa quốc tịch INTO1, hoạt động đến khi nhóm tan rã theo thời hạn dự án.

Đồng thời, Châu Kha Vũ thử sức với vai trò diễn viên, ra mắt diễn xuất trong bộ phim thanh xuân “Chàng trai năm ấy tôi từng thương nhớ” (2021). Anh nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và chiều cao 1m88. Sau đó, Châu Kha Vũ tham gia vai phụ trong nhiều bộ phim như “Dĩ ái vi doanh”, “Dưới tán cây có ngôi nhà mái đỏ”, “Niệm vô song”...

Ở bộ phim tình cảm “Thư kích hồ điệp” đang lên sóng, Châu Kha Vũ sánh đôi cùng đàn chị hơn 19 tuổi Trần Nghiên Hy.

Hiện tại, ngoài việc quay phim mới “Kim ngô bất cấm”, Châu Kha Vũ có 2 dự án truyền hình đóng vai chính, đã quay xong và chờ phát sóng là “Mùa hè nồng nhiệt” và “Nhất chẩm xuân hoa”.

