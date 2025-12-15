Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Mới đây, từ khóa Dương Mịch bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm mạng xã hội xứ Trung khi một đoạn video ăn uống trong quá khứ của nữ diễn viên bị cư dân mạng đào lại.

Thời gian dịch cúm COVID-19 khiến các thành phố Trung Quốc phải giãn cách xã hội, Dương Mịch từng chia sẻ lên Weibo công thức ăn uống của mình. Nữ diễn viên hé lộ rằng mình chủ yếu chỉ ăn súp. Khi uống nhiều nước canh, nước súp, bao tử của bạn mau đầy, tạo cảm giác nhanh no. Tuy nhiên, nó lại không khiến bạn nặng bụng như các món thịt. Khi ăn canh rau, súp, bạn cũng đang hấp thụ nhiều vitamin và chất xơ từ rau củ.

Một video ghi lại nhật ký ăn uống của Dương Mịch từ năm 2024 cũng vừa được cư dân mạng “đào lại”. Trong chiếc video ngắn, Dương Mịch ung dung nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, nhưng cô lại chỉ nếm một miếng sushi, rồi đưa đũa gắp đúng một gắp mì. Mặc dù trông nữ diễn viên trông rất tận hưởng, cô vẫn đang kỷ luật mọi phút mọi giây.

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40 - Ảnh 1

Song song với kiểm soát khẩu phần ăn là những buổi tập đến mức mồ hôi rơi thành chuỗi. Hào quang không tự tỏa sáng, người thắp đèn luôn phải tự giữ mình cháy trước.

Tập thể dục đều đặn giúp mỗi nghệ sĩ duy trì sức khỏe dẻo dai cho các buổi ghi hình thâu đêm suốt sáng, cùng đường nét sắc sảo.  Với trường hợp của Dương Mịch, người ta thấy cô thường xuyên xuất hiện trong phòng tập nhằm duy trì thể lực và vóc dáng ổn định suốt nhiều năm.

Mới đây, không hẹn mà gặp, Dương Mịch và Lý Thuần bất ngờ xuất hiện trong cùng một phòng gym. Ngày hôm ấy, Dương Mịch buộc tóc đuôi ngựa, diện crop-top cùng quần ôm sát. Khuôn mặt mộc, đôi mắt tập trung nhìn vào từng động tác thể hiện sự nghiêm khắc khi tập luyện. Thỉnh thoảng, hai mỹ nhân chỉ gật đầu chào nhau, ít trao đổi qua lại, tập trung tập luyện nhiều hơn. 

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40 - Ảnh 2Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40 - Ảnh 3

Ở tuổi 40, Dương Mịch vẫn giữ vững sức hút nhờ phong độ ổn định, nhan sắc không tuổi và đặc biệt là khả năng duy trì thân hình săn chắc qua năm tháng. Từ khi bước chân vào làng giải trí, cô liên tục góp ý trong hàng loạt phim truyền hình - điện ảnh đình đám, xây dựng hình ảnh một mỹ nhân tài năng phù kỷ luật. 

Dù là ảnh thảm đỏ chưa qua chỉnh sửa hay hình chụp lén từ người qua đường, Dương Mịch vẫn tạo ra công chúng, bất ngờ vì kiểu dáng thon gọn và thần thái tràn đầy năng lượng.

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Khoảnh khắc xếp đội hình chụp ảnh tập thể, Chung Sở Hy nhất quyết đứng vị trí trung tâm, còn Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không nói với nhau một lời nào. Trong khi đó diễn viên Chung Sở Hy lại bị chỉ trích dữ dội vì chiếm vị trí trung tâm trong ảnh chụp chung, chen giữa hai “đại hoa đán” Lưu Diệc Phi - Dương Mịch và chắn luôn 3 Ảnh hậu đứng sau.

