'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

14/12/2025 15:31

Hà Tình qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 61 tuổi.

Gia đình diễn viên Hà Tình xác nhận thông tin với truyền thông, đồng thời đăng tải cáo phó trên mạng xã hội. Ngôi sao Tây Du Ký trút hơi thở cuối cùng vào ngày 13/12. Lễ tang diễn viên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh.

Thông tin Hà Tình qua đời gây xôn xao giới giải trí Trung Quốc, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên.

Nhiều năm trước, vì lý do sức khỏe suy giảm, Hà Tình dần rút lui khỏi làng giải trí. Lần gần nhất cô xuất hiện trên sân khấu là vào năm 2014. Đến năm 2024, cô được chẩn đoán mắc u não, tình trạng sức khỏe tiếp tục chuyển biến xấu.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não - Ảnh 1

Nhà làm phim Dư Vịnh đăng ảnh tiễn biệt Hà Tình trên trang cá nhân. "Thiên đường không còn bệnh tật, đau đớn, đại mỹ nhân, mong chị an nghỉ", ông nói. Dư Vịnh cho biết những năm cuối đời, Hà Tình sống khép kín bởi không muốn công khai hình ảnh bệnh tật, mong khán giả nhớ đến những giai đoạn đẹp nhất của bà.

Bà sinh năm 1964 tại Cù Châu, Chiết Giang, tốt nghiệp Đoàn Côn kịch Chiết Giang. nghệ sĩ vào nghề từ những năm 1980, từng gắn bó sân khấu hí kịch trước khi chuyển sang đóng phim. Năm 1983, bà bước chân vào con đường diễn xuất với bộ phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Trang NBD nhận xét hơn 40 năm hoạt động, bà xây dựng sự nghiệp ổn định, đa dạng, được xem là biểu tượng của lớp diễn viên tài năng, chuyên nghiệp, yêu nghề.

Bà là nữ diễn viên duy nhất từng tham gia đầy đủ các tác phẩm chuyển thể từ Tứ đại danh tác, vì thế được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân cổ trang". Nhờ nhan sắc thanh nhã cùng khí chất, bà hóa thân trọn vẹn vào những nhân vật có chiều sâu văn học, theo Sina.

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não - Ảnh 2

Năm 1984, bà vào vai Liên Liên, hóa thân của Bồ Tát Văn Thù trong Tây du ký. Năm 1988, bà khắc họa nhân vật Tần Khả Khanh đa tình nhưng bạc mệnh trong phim điện ảnh Hồng lâu mộng. Đến năm 1993, hình tượng Tiểu Kiều dịu dàng, mỹ lệ trong Tam quốc diễn nghĩa trở thành vai diễn kinh điển của bà. Năm 1996, bà tiếp tục ghi dấu ấn với vai Lý Sư Sư đoan trang, tao nhã trong Thủy hử.

Tứ đại danh tác là bốn tiểu thuyết kinh điển nhất của văn học cổ điển Trung Hoa, gồm Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng.

Bên cạnh các vai trong Tứ đại danh tác, Hà Tình còn được đánh giá cao vì khả năng diễn xuất ở nhiều thể loại khác nhau. Bà từng hóa thân người phụ nữ hiện đại, độc lập (Cỏ xanh bên bờ sông), cô gái thẳng thắn, phóng khoáng (Câu chuyện Macau) và vai thái hậu phản diện trong Nữ y Minh phi truyện.

