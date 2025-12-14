Ngày 14/12, VKSND Khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, phường Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.
- Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ
- Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao
Theo thông tin từ VnExpress, ngày 14/12, VKSND Khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, phường Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.
Theo đó, ngày 8/12, Hoàng đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới để trộm cắp tài sản và lấy đi 900 nghìn đồng cùng một xe ô tô Toyota Yaris.
Sau đó, Hoàng điều khiển xe ô tô vừa trộm được tới quán nhậu trên địa bàn phường Đồng Hới để chở bạn gái về nhà.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo từ bị hại, cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra xác minh và tiến hành bắt giữ Lê Văn Hoàng để mở rộng điều tra.
Theo nhà chức trách, Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản hôm 1/9.