Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

Bộ phim “Song Quỹ” do Ngu Thư Hân đóng chính vừa chính thức lên sóng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận. Tuy nhiên, thay vì được chú ý bởi nội dung hay chất lượng nghệ thuật, tác phẩm lại gây xôn xao vì cách phát sóng “bất thường” cùng nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1995. Ngay từ những tập đầu, diễn xuất của Ngu Thư Hân đã vấp phải nhiều nhận xét tiêu cực. Không ít khán giả cho rằng cô thiếu biểu cảm, cảm xúc chưa đủ sâu, lối diễn bị phụ thuộc quá nhiều vào lông mày và biểu cảm gương mặt cường điệu. Trong các cảnh quay cận hay phân đoạn cần cao trào cảm xúc như khóc, nhân vật của Ngu Thư Hân bị đánh giá là gượng gạo, thiếu sự tự nhiên, phải dựa nhiều vào góc máy và cách dựng để che đi hạn chế diễn xuất. Những động tác hình thể cũng bị nhận xét là cứng, chưa tạo được cảm giác nhập vai trọn vẹn.

Đáng chú ý, “Song Quỹ” ban đầu được công bố phát sóng theo hình thức phim chiếu mạng thông thường, nhưng khi lên sóng lại bất ngờ được chuyển sang dạng phim ngắn màn hình dọc, chỉ chiếu các phân đoạn nổi bật. Điều này làm dấy lên nghi vấn bộ phim không đủ điều kiện phát sóng bản đầy đủ, buộc phải “lách luật” bằng phiên bản rút gọn. Trước đó, đài Giang Tô cũng đã chính thức phủ nhận việc phát sóng bộ phim này, càng khiến khán giả đặt dấu hỏi về những vấn đề xoay quanh dự án.

Trên mạng xã hội, fan của Ngu Thư Hân cho rằng nữ diễn viên đang chịu nhiều thiệt thòi khi phim “nhảy dù” phát sóng nhưng không có công ty liên kết marketing, thiếu chiến dịch quảng bá bài bản. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng phản bác khi chỉ ra rằng trong nhiều ngày liên tiếp, bộ phim và tên Ngu Thư Hân đã liên tục chiếm lĩnh hot search (lượt tìm kiếm), thậm chí có thời điểm lên tới hàng chục từ khóa quảng bá cùng lúc. Việc bộ phim được ưu ái truyền thông trong khi những tác phẩm khác, như “Trường An 24 Kế” của Thành Nghị, bị lu mờ cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Ngoài diễn xuất, nội dung “Song Quỹ” cũng khiến khán giả không khỏi khó chịu khi xoay quanh mối quan hệ tình cảm mập mờ giữa hai nhân vật từng sống với nhau dưới danh nghĩa “anh em”. Trong phim, Ngu Thư Hân vào vai một cô gái thông minh, cá tính, bề ngoài tươi sáng nhưng mang nhiều tổn thương nội tâm. Đây là dạng vai quen thuộc với cô, song cũng chính vì vậy mà khán giả từng kỳ vọng một bước tiến mới trong diễn xuất. Việc tiếp tục bị chê bai cho thấy Ngu Thư Hân đang đối mặt với bài toán khó: làm sao thoát khỏi vùng an toàn và chứng minh năng lực diễn xuất thực sự, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng và sức nóng truyền thông.

