Ở ẩn vì lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bất ngờ tham gia sự kiện quốc tế

Sau thời gian dài “ở ẩn” vì loạt ồn ào đời tư, Ngu Thư Hân bất ngờ xuất hiện tại thảm đỏ Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan.

Tại thảm đỏ Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan, Ngu Thư Hân gây chú ý khi diện thiết kế váy lệch vai màu xanh ngọc, ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng eo nhỏ và vóc dáng thanh mảnh. Kiểu tóc búi thấp gọn gàng giúp cô khoe khéo phần cổ và vai. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng, trạng thái của nữ diễn viên lại trở thành chủ đề bàn tán vì bất ổn. Ngu Thư Hân không có thần sắc tươi tắn, tràn đầy sức sống thường thấy, thay vào đó là biểu cảm gượng gạo thiếu năng lượng. Dù khá lâu mới xuất hiện tại một sự kiện lớn, Ngu Thư Hân có tạo hình kém chỉn chu với phần lưng loang lổ do bôi kem nâng tone không đều màu. Nữ diễn viên di chuyển khó khăn vì chiếc váy dài, suýt vấp ngã và phải liên tục nắm tay trợ lý bên cạnh.

Ngu Thư Hân được công bố Đại sứ toàn cầu của iQIYI quốc tế. Đồng thời, mỹ nhân 9x cũng quảng bá cho bộ phim "Song quỹ" chuẩn bị lên sóng nền tảng trong đầu năm sau.

Xuyên suốt sự kiện, Ngu Thư Hân hoàn toàn dựa vào phiên dịch viên, không có bất cứ tương tác nào với truyền thông hay người hâm mộ bằng tiếng Anh hay tiếng Thái. Bộ phim "Song quỹ" của Ngu Thư Hân vốn dự định lên sóng tháng 11. Tuy nhiên, do lùm xùm của nữ chính, phim buộc phải đổi lịch chiếu. Việc mỹ nhân 9x xuất hiện tại một sự kiện nước ngoài sau 2 tháng im hơi lặng tiếng được coi là bước đi "thăm dò" phản ứng khán giả. Cuối tháng 8 vừa rồi, gia đình Ngu Thư Hân dính tin đồn kinh doanh bất chính. Ngay sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng lên tiếng tố cáo việc bị Ngu Thư Hân bắt nạt khi tham gia chương trình "Năm nhất mùa tốt nghiệp" năm 2016. Hình tượng nữ diễn viên thân thiện, hài hước, tốt bụng của Ngu Thư Hân sụp đổ hoàn toàn.

