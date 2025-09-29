Đạo diễn phim của 'Song quỹ' do Ngu Thư Hân đóng chính bất ngờ ủng hộ Triệu Lộ Tư

Vu Trung Trung là đạo diễn nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều tác phẩm như "Nàng công chúa tôi yêu", "Bong bóng mùa hè", "Mùa hè của hồ ly", "Nhan tâm ký", "Đừng rung động với tôi"... và mới đây là bộ phim "Song quỹ" do Ngu Thư Hân, Hà Dữ đóng chính.

Ngày 26/9, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" do Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ lên sóng. Người hâm mộ Triệu Lộ Tư tinh ý phát hiện đạo diễn Vu Trung Trung bỏ tiền đăng ký 300 tài khoản thành viên VIP trên nền tảng Tencent Video để ủng hộ phim mới của nữ diễn viên. Đáng nói, vị đạo diễn này chưa từng hợp tác với cả Triệu Lộ Tư hay Trần Vỹ Đình.

Trước đó, Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân được coi là "kỳ phùng địch thủ", thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh vì cùng thuộc lứa tiểu hoa sau 95. Việc một đạo diễn từng hợp tác với Ngu Thư Hân bất ngờ có hành động ủng hộ Triệu Lộ Tư làm dấy lên nhiều bàn luận. Thời điểm đóng máy phim "Song quỹ", Ngu Thư Hân bị chỉ trích vì đổ cốc trà sữa lớn lên đầu đạo diễn Vũ Trung Trung. Vì quá bất ngờ, anh không tránh kịp và hứng trọn cốc nước này.

Cuối cùng, vị đạo diễn phải lên tiếng thanh minh Ngu Thư Hân đổ nước sạch lên người anh, không phải trà sữa như cộng đồng mạng đồn đoán. Hành động của nữ diễn viên thực chất chỉ thể hiện ý nghĩa cầu sự may mắn, thành công cho bộ phim.

Ngoài đạo diễn Vu Trung Trung, thương hiệu sữa chua Yousuanru cũng tài trợ quảng cáo cho phim "Hãy để tôi tỏa sáng". Ngu Thư Hân từng là người đại diện của hãng sữa chua này, tuy nhiên ngay khi những lùm xùm của nữ diễn viên nổ ra, thương hiệu nhanh chóng xo, ẩn bài về cô.

Hãy để tôi tỏa sáng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Việt Nhiên, thuộc thể loại tâm lý đô thị, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều uẩn khúc giữa Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình).

Trong phim, Hứa Nghiên là cô gái xuất thân nghèo khó, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và lớn lên trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của gia đình. Bị tước mất quyền học đại học, cô luôn khao khát vươn lên và thoát khỏi định mệnh nghèo khổ. Bằng sự tính toán kỹ lưỡng, Hứa Nghiên quyết tâm bước chân vào giới thượng lưu bằng mọi giá. Do đó cô ngụy tạo thân phận, thuê người đóng giả cha mẹ để trở thành tiểu thư nhà giàu chính hiệu và tiếp cận mẹ của Thẩm Hạo Minh với mục tiêu làm dâu nhà hào môn.

Thẩm Hạo Minh là người đàn ông thành đạt, lịch lãm, yêu chiều vợ hết mực. Song khi biến cố và mâu thuẫn nảy sinh, Hứa Nghiên dần phát hiện người chồng của cô không hề dễ thao túng. Dường như anh biết rõ âm mưu của cô ngay từ đầu. Đây cũng là lúc lớp vỏ bọc trong cuộc sống hào nhoáng của họ cũng dần nứt vỡ.

Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là câu chuyện về dối trá và quyền lực trong hôn nhân mà còn là hành trình lột bỏ mặt nạ, chữa lành những tổn thương và tìm kiếm sự cứu rỗi lẫn nhau.