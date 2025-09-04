Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Sao quốc tế 04/09/2025 16:23

Mâu thuẫn gần đây giữa nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư và công ty quản lý đã khiến sự nghiệp diễn xuất của cô gần như đình trệ.

Giữa lúc dư luận đang quan tâm đến tung tích của cô, Triệu Lộ Tư được phát hiện đang âm thầm thành lập một công ty mới: Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Ma Ninh, tại quê nhà Thành Đô, tạo nên một trào lưu tìm kiếm.

Theo ứng dụng Qichacha, "Ma Ning Limited" có vốn điều lệ là 100.000 Nhân dân tệ. Lĩnh vực kinh doanh của công ty gồm bán hàng trực tuyến, bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón... Cha của Triệu Lộ Tư, Triệu Tuấn, là đại diện pháp lý và giám đốc, với Triệu Lộ Tư và Chu Bá Tuệ lần lượt nắm giữ 90% và 10% cổ phần.

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội - Ảnh 1

Điều đáng chú ý là đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư dấn thân vào thế giới kinh doanh. Đại diện pháp lý Triệu Tuấn cũng liên quan đến hai công ty, Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Fufudezhao, tại Thành Đô và Bắc Kinh, được thành lập lần lượt vào tháng Tư và Năm năm nay.

Đáng chú ý hơn, Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Fufudezhao Thành Đô đã đăng ký nhãn hiệu "FUFUDEZHAO" cho tất cả các hạng mục và đã đăng ký bản quyền cho các tác phẩm nghệ thuật của Triệu Lộ Tư, bao gồm "doedian" và "ROSYDOEDIAN".

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội - Ảnh 2

Sau khi mâu thuẫn với Galaxy Cool bùng nổ, các hoạt động của Triệu Lộ Tư cũng đình trệ. Cô vẫn tham gia một số buổi livestream của nhãn hàng nhưng rất hạn chế. Hiện cô chủ yếu mở các buổi livestream cá nhân để giao lưu với người hâm mộ.

Triệu Lộ Tư cũng đã xóa tài khoản Weibo có 31 triệu người theo dõi. Đối với một diễn viên nổi tiếng, đây là hành động không có lợi, bởi tài khoản của họ còn liên quan đến hoạt động quảng cáo. Nhưng điều này cũng cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ của Lộ Tư với công ty quản lý.

Sau gần một tháng, cả Triệu Lộ Tư và Galaxy Cool đều chưa tiến hành kiện cáo để giải quyết vấn đề hợp đồng, hoặc có động thái hòa giải khác.

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội - Ảnh 3

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư chuyển sang hoạt động trên các nền tảng Douyin và Tiểu hồng thư. Mặc dù không ít phát ngôn trong các buổi livestream của cô gây tranh cãi, nhưng nữ diễn viên vẫn khẳng định tầm ảnh hưởng khi góp phần thúc đẩy doanh số của nhiều mặt hàng, thực phẩm được cô giới thiệu.

Nhiều thương hiệu, tổ chức phúc lợi, tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương gửi lời cảm ơn đến Triệu Lộ Tư vì cô đã dùng sức ảnh hưởng để quảng bá văn hoá, hỗ trợ sản phẩm thủ công truyền thống, ủng hộ thương hiệu địa phương và góp phần tạo việc làm, cải thiện cuộc sống người dân.

Ngu Thư Hân 'đắc tội' nửa giới giải trí, nghi vấn sắp theo chân Triệu Lộ Tư

Ngu Thư Hân 'đắc tội' nửa giới giải trí, nghi vấn sắp theo chân Triệu Lộ Tư

Sau khi bất ngờ bị Triệu Lộ Tư nhắc tên trong một buổi livestream gần đây, cái tên Ngu Thư Hân ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Sự việc tưởng chừng chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại mở màn cho loạt tranh cãi mới, khi cư dân mạng liên tục đào lại những hành động, phát ngôn và cả thái độ trong quá khứ của nữ diễn viên.

