Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Một tiếng nổ lớn được nghe thấy ở tầng hầm của Le Constellation tại Crans-Montana, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Valais, vào lúc 1h30 sáng ngày 1/1, trước khi đám cháy bùng phát. Thời điểm đó có khoảng 200 người, bao gồm cả trẻ vị thành niên, đang ở trong quán bar. Hậu quả khiến khoảng 40 người tử vong.

