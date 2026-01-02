Cô dâu cạo trọc đầu trong ngày cưới khiến quan khách vô cùng kinh ngạc và lý do hết sức bất ngờ

Cô dâu người Ấn Độ Mahima Ghai đã bước vào lễ cưới của mình với mái đầu cạo trọc, không đội tóc giả, không nối tóc và không hề che giấu con người thật của mình. Ghai tiết lộ rằng chứng rụng tóc đã đến với cuộc đời cô trước cả khi cô biết yêu bản thân.
Video 7 giờ 59 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

