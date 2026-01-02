Đang đứng trên xe tải dỡ hàng, người đàn ông bị sét đánh trúng khiến những người xung quanh sợ hãi bỏ chạy

Ngày 27/12, tại khu phố Karaağaç thuộc Arsuz, thuộc tỉnh Hatay, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông quốc tịch Syria tên MA đang làm việc tại một cửa hàng vật liệu xây dựng thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

Video 7 giờ 47 phút trước 7 giờ 47 phút trước Vân Anh

