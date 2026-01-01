Chứng kiến cảnh cậu bé 5 tuổi vác con 'quái vật' khổng lồ trên vai khiến nhiều người chứng khiến vô cùng sợ hãi

Đầu tháng 12, kênh truyền hình Yukipa TV Ecuador phát sóng một clip ghi lại cảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi đang đi trên đường làng. Nhưng điều khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn chính là thứ cậu bé đang vác trên vai, một con quái vật khổng lồ, to gần bằng một nửa người cậu bé.

Video 10 giờ 54 phút trước 10 giờ 54 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-canh-cau-be-5-tuoi-vac-con-quai-vat-khong-lo-tren-vai-khien-nhieu-nguoi-chung-khien-vo-cung-so-hai-749893.html